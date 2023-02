Bivši tenisač koji ratuje protiv Rusije dronovima baca bombe

Brojni bivši i sadašnji ukrajinski sportaši uzeli su puške u ruke i pridružili se obrani Ukrajine od agresora Rusije. Jedan od njih je tenisač Aleksandr Dolgopolov (33).

Posljednji profesionalni meč odigrao je prije pet godina. Na vrhuncu karijere bio je 13. na svijetu te je osvojio tri naslova, od čega ATP turnir u Umagu 2011. godine kada je slavio protiv Marina Čilića. Sve je to iza njega, sada mu je jedini cilj obraniti svoju zemlju.

Ukrajinac se obrani svoje zemlje pridružio netom nakon početka agresije. U to vrijeme bio je u Turskoj gdje je bio na obuci pa je isplanirao kako doći do Ukrajine. Dolgopolov svakodnevno objavljuje fotografije s terena, njegova uloga je upravljanje dronovima kojima špijuniraju Ruse, a ovaj put je demonstrirao kako to izgleda. Snimili su ga kako upravlja dronovima bombarderima.

- Vježbom do savršenstva - piše u opisu.

Scene krikova uplašenih ljudi koji moraju napustiti svoje domove i granatiranih ukrajinskih gradova su ga potresle. Upravo zbog toga je za vrijeme boravka u Turskoj vježbao pucanje kako bi se mogao pridružiti obrani svoje domovine.

- U to vrijeme sam počeo vježbati pucanje i sretan sam što me jedan bivši vojnik obučavao pet dana. Hvala mojim turskim prijateljima. Ja nisam u međuvremenu postao Rambo za tjedan dana, ali sam prilično sigurniji s oružjem i mogu pogoditi glavu tri od pet s udaljenosti od 25 metara u mirnom ambijentu - kaže bivši tenisač.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Opremu je, tvrdi, kupio u Zagrebu pa preko Poljske ušao u Kijev. Tamo se pridružio brojnim poznatim sportašima kao što su braća Kličko, Oleksandr Usik, Sergij Stahovski... koji se već neko vrijeme nalaze na bojišnici.

- Našao sam još nekoliko momaka koji su planirali otići u Ukrajinu i kad smo bili spremni, počeli smo svoj put. Kupili smo nekoliko pancirki za nas i naše vojnike i otputovali u Zagreb, gdje smo kupili sve stvari koje su nam bile potrebne uz neke termalne monokulare i druge različite stvari. Prošli smo kroz Europu i u Ukrajinu ušli iz Poljske. Evo me trenutno u Kijevu - zaključio je Dolgopolov.

