Bivši trener Hajduka nije htio u Iran zbog korone, dobio otkaz

<p>Bivši igrač i trener Hajduka <strong>Mišo Krstičević</strong> (62) je završio svoju epizodu u Iranu. Rođeni Metkovčanin je trenirao nogometaše Shahin Bushehra, ali dobio je otkaz jer se nije htio vratiti u Iran zbog korona virusa koji je u velikom broju zahvatio tu zemlju.</p><p>On se u Hrvatsku vratio još u ožujku nakon što je iransko prvenstvo prekinuto zbog korona virusa. Međutim, prvenstvo na nastavljeno u lipnju, klub je dao ultimatum Krstičeviću koji se nije htio vratiti, a na kraju je sve završilo otkazom.</p><p>- Rekao sam ljudima u klubu kako se neću vraćati u Iran dok se ne smanji broj zaraženih. Ne želim ugroziti svoje zdravlje i život radi nogometa. Neću to napraviti ni radi novca. Izrazio sam svoje žaljenje stožeru i navijačima zbog teške situacije, ali život je jedan i moramo voditi brigu o sebi - rekao je Krstičević za iranske medije.</p><p>Situacija u Iranu nije baš najbajnija. Ukupno je zaraženo više od 260.000, a preminulo je više od 13.000 osoba.</p><p>Krstičević je kao igrač igrao za Hajduk, Rijeku, Velež i Oberhausen, a nogometnu karijeru završio je 1988. godine. Vodio je Jadran iz Ploča i Trogir, bio pomoćni trener 'bilih', a glavno kormilo preuzeo je 2012. godine. Splićani su pod njegovim vodstvom držali na koljenima veliki Inter iz Milana. Na kraju su pobijedili 2-0, ali to ipak nije bilo dovoljno za prolazak dalje jer su na Poljudu poraženi s 3-0. Bit će upamćen kao i posljednji trener koji je 'bile' doveo do drugog mjesta, a danas je ta pozicija samo san.</p><p>Hajduk je napustio 2013. godine, a iste godine postao pomoćni trener Igoru Štimcu u reprezentaciji. U Zrinjskom je bio svega tri dana, a onda otišao u Iran. Prvo je vodio Mes Rafsanjan, a onda otišao u Shahin. Ipak, zdravlje je na prvom mjestu i Krstičević nije htio ništa riskirati zbog posla...</p>