Bivši 'vatreni' ozlijedio se na malonogometnom turniru u Trilju: Čeka ga duži oporavak

Ima sa svih strana svijeta. Možda nisu ponude kao prije koju godinu što se tiče klubova, ali ima nešto zanimljivo. Još gledam, važem jer nije toliko zanimljivo, da pošto-poto želim, rekao nam je prije nekoliko dana hrvatski srebrni reprezentativac iz Rusije Filip Bradarić (31).

Od ljeta je bio bez kluba, igrao je malonogometne turnire i vagao ponude, spominjao se i mogući dolazak u Hajduk, ali sve će morati pričekati nekoliko mjeseci jer za kraj godine hrvatski nogometaš doživio je tešku ozljedu. Bradarić se ozlijedio na malonogometnom turniru u Trilju, a kako piše Dalmatinski portal, pred njim je duži oporavak.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Samim time su i propale potencijalne opcije za nastavak karijere. Od ljeta se nalazio u Splitu, odmarao i uživao u krugu obitelji. Nadao se i pozivu Hajduka, u kojem je igrao u dva navrata, posljednji put prije dvije godine. Ako se vrati u HNL, bit će to samo Poljud, tvrdio je. No, zasad to neće zaživjeti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Bradarić je dijete Hajduka. Prošao je nogometnu školu pa i zaigrao za seniore. No, klub ga je prodao 2015. godine u Rijeku i tada je krenuo njegov uspon. Postao je jedan od najboljih igrača lige i osvojio dvostruku krunu dvije godine kasnije. Nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, Rijeka ga je prodala u Cagliari za šest milijuna eura, no nije se previše naigrao.

U rujnu 2019. godine uslijedila je posudba u Hajduk, no proveo je tek nekoliko mjeseci pa karijeru nastavio na novoj posudbi u Celti Vigo. Vratio se u Cagliari, a kako je vidio da za njega tamo nema minuta, otišao je u Al-Ain iz Saudijske Arabije, prvo na posudbu pa onda u transferu vrijednom dva milijuna eura. Ipak, raskinuo je s klubom u rujnu ove godine i od tada je na čekanju. Sada će se to protegnuti na još nekoliko mjeseci, minimalno do proljeća.

Najčitaniji članci