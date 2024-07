Bivši 'vatreni' postao je trener Zrinskog. Komak: Zapamtite, bit ćemo 15 bodova ispred drugog

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mato Neretljak (45) novi je trener drugoligaša Zrinskog, objavio je predsjednik Ivan Komak. Prije dvije godine okušao se u Rudešu i otišao nakon samo pet utakmica, vodio je i Hrvatsku U-20, Orašje i Zvijezdu Gradačac, s kojom je osvojio deseto mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa... 01:52 Sažetak Zrinski - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Molio sam se Bogu da mi pomogne pronaći pravo rješenje, i poslao mi je Matu! U 2 sata popodne smo se prvi put čuli, on je slučajno putovao prema Slavoniji, sastali smo se u sedam navečer, rekao sam mu javiti sutradan, ali sam mu javio prije nego je izišao iz grada, osjetio sam da je to to. Kroz razgovor smo vidjeli da možemo surađivati, uvjeren sam da će ovo biti najbolja suradnja u hrvatskom nogometu - ispalio je u svom stilu Komak za Sportalo.

Prvi čovjek kluba još nije saznao kaznu za skandalozan ispad nakon poraza od Šibenika u zadnjem kolu prošle sezone Prve nogometne lige. Rekao je, između ostalog, da "sve to ide od Kustića i vrha HNS-a", da će "očistiti gamad" i da je to bila "čista krađa". Sad je dao nove bombastične najave, a usput i promašio naziv najvišeg ranga domaćeg klupskog nogometa.

Osijek: Presuda Komakovima zbog malverzacija s isplatom dividendi u Pivovari Osijek | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Bit ćemo 15 bodova ispred drugog! Zapamtite što sam vam rekao. U inat HNS-u, nakon onoga što su mi napravili mislili su da ću prodati klub, ali neću. Ja nemam želje, to što pričam je nešto u što ja čvrsto vjerujem da će se dogoditi. Ove sezone ćemo osvojiti Prvu NL, možda je zapravo ispalo i puno bolje ovako, Dinamo će donijeti lijepi novac, nadam se da će igrati i Ligu prvaka, a onda ćemo sljedeće sezone osvojiti Premijer ligu! Koliko će mi trebati novca? Tu ćemo ispisati povijest, bit ćemo prvaci s najmanjim proračunom u povijesti, dva milijuna eura će nam biti dovoljno. Drugi klubovi troše na nepotrebne stvari, pa Osijek ima 90 zaposlenih, mi to ne trebamo.

Neretljak je zamijenio Igora Budišu, a Komak je napravio još neke kadrovske promjene i otpuštao ljude.

- To vam je to o čemu pričam, imali smo krtice u klubu, to sam riješio, sada imam ekipu iz Jelisavca (selo s brojnom slovačkom zajednicom, op.a.) kojoj mogu vjerovati. Bog će mi poslati još 3-4 prava igrača, ne zvijezde, to meni ne treba, trebaju mi igrači koji su dobri, koji se žele razvijati i igrati najbolji nogomet u karijeri, kojima je cilj igrati HNL - zaključio je.