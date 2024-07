Bivši 'vatreni' stigao u Šibenik! Vraća se u HNL i to bez odštete

Nakon nekoliko dana nagađanja, sada je i službeno - Šibenik je doveo Ivana Santinija (35). Bivši reprezentativac Hrvatske dolazi u novog prvoligaša nakon što mu je istekao ugovor sa Zurichom. U Švicarskoj je odigrao 24 utakmice i zabio tri gola. Zanimljivo, niti jedan nije zabio u prvenstvu, dok mu je statistika u kupu puno bolja - ima gol po utakmici.

Svoj nogometni put započeo je u rodnom gradu, a 2006. godine prelazi u redove Intera iz Zaprešića. Već 2007. godine odlazi u Red Bull Salzburg, gdje ostaje do kraja sezone, nakon čega prelazi u njemački Ingolstadt. Ondje igra do 2009. godine, kada se vraća u rodni Zadar. U NK Zadar nastupa do jesenskog dijela sezone 2011./12., te u tom periodu postaje najbolji strijelac HNL-a s 26 postignutih pogodaka u 64 nastupa. Godine 2011., po izboru kapetana, proglašen je najboljim igračem Prve HNL.

Krajem siječnja 2012. godine, Santini prelazi u njemački Freiburg. Od 2013. do 2015. godine igra za belgijski Kortrijk, gdje u 69 nastupa postiže 30 pogodaka. Svoju belgijsku karijeru nastavlja 2016. godine u Standardu iz Liegea, gdje je u 28 susreta postigao 12 golova i osvojio belgijski Kup iste godine.

Nakon Standarda, Santini odlazi u Caen, gdje svojim nogometnim vještinama zavređuje poziv u hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za Vatrene je debitirao u svibnju 2017. godine protiv Meksika, a dres hrvatske reprezentacije oblačio je još pet puta. Pravu priliku dobio je nakon oprašanja Marija Mandžukića od dresa "vatrenih" pod vodstvom Zlatka Dalića.

U sezoni 2018./19. nastupa za belgijski Anderlecht, gdje u 34 susreta postiže 16 pogodaka, što ga svrstava na treće mjesto strijelaca belgijskog prvenstva.

U transferu vrijednom 5 milijuna eura, 2019. godine prelazi u kineski Jiangsu. Za Jiangsu nastupa do veljače 2021. godine te u sezoni 2019./20. osvaja kinesko prvenstvo. Nakon toga prelazi u Osijek, ali već u kolovozu iste godine, na poziv bivšeg trenera Yannicka Ferrera, odlazi u saudijski Al Fateh. U Saudijskoj Arabiji boravi do 2022. godine, kada odlazi u redove tadašnjeg prvaka Švicarske, FC Zurich.

- Presretan sam zbog dolaska u Šibenik, klub bogate tradicije i uspjeha. Šibenik se vratio tamo gdje i pripada, u najviši rang! Nadam se da ću svojim iskustvom i znanjem uvelike pomoći klubu. Veliki pozdrav navijačima, veselim se zajedničkim trenucima i uspjesima - rekao je Santini nakon potpisa za momčad Marija Carevića.