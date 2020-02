Bivši 'vatreni' Zvonimir Soldo nakon 10 godina opet je trener

Zvonimir Soldo (52) nakon skoro deset godina opet je postao trener. Naime, Admira Wacker objavila je kako će upravo on postati šef njihovog stručnog stožera, a bit će mu to prvi takav angažman nakon što je posljednji u toj funkciji imao u njemačkom Kölnu kojeg je vodio u 48 susreta od srpnja 2009. do listopada 2010. godine.

Prvo je radio kao trener u omladinskoj školi zagrebačkog Dinama, a potom i s prvom momčadi, Radio je i u zagrebačkom Dinamu, gdje je tada zamijenio Branka Ivankovića. S njom je u sezoni 2007/08. osvojio dvostruku krunu, a onda napustio klub zbog neslaganja s upravom.

Ostavku je javnosti sam priopćio u prijenosu uživo nakon osvojenog Kupa. Još vruće glave dok su BBB-i s poljudskih tribina skandirali tadašnjoj desetki - Luki Modriću, Soldo je opušteno rekao:

- Zoranu Mamiću sam priopćio da sam dao ostavku. Idem na odmor - bio je kratak i jasan.

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Admira je nakon 20 odigranih kola na 11. mjestu Bundeslige s 15 osvojenih bodova koliko ima i posljednjeplasirani Tirol. Dosadašnjem treneru Klausu Schmidtu presudio je domaći poraz (0-2) od Sturma.

Soldo je najveći dio igračke karijere proveo u Dinamu i Stuttgartu, a bio je i član hrvatske nogometne reprezentacije od 1994. do 2002. godine.

Inače, glavni konkurent u ovoj 'utrci' bio mu je donedavni trener Hajduka - Damir Burić.