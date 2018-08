Bivši vojnik izazvao Cro Copa: Samo dođi, psihijatrija je blizu

Mirko Filipović (43) na Facebooku je objavio prepisku između čovjeka koji tvrdi kako je njegov veliki navijač i koji ga je izazvao na meč. Predstavio se kao bivši vojnik i tvrdi da bi uz nekoliko mjeseci pripreme bez problema dobio Cro Copa.

- Za mene ste dobar borac i uzor. Gledajući vaše borbe, mislim da ste vrlo predvidljivi. Predvidio bih svaki vaš potez. Ni high kick me ne bi uspio srušiti. Iskreno, trebalo bi mi nekoliko mjeseci dobrog treninga da bih vas pobijedio. Za tri do četiri mjeseca ušao bih s vama u ring i mislim da bi to bila poštena borba. Ako skupite muda, očekujem odgovor. Bivši vojnik - napisao je Cro Copov navijač.

Odgovor Mirka bio je više nego brutalan.

- Evo, skupio sam muda, ni sam ne znam kako jer moram priznati da me strah. Ali ako smatraš da si spreman, dođi do moje dvorane pa da odradimo sparing, snimimo sve pa ću objaviti. Mislim da je to pošteno i da se ljudi malo nasmiju. Dvorana je u naselju Borčec tako da ni psihijatrija Vrapče nije daleko jer ćeš nakon puštanja iz bolnice svakako tamo završiti na promatranju. Takvi slučajevi su rijetki pa se doktori uvijek raduju takvima, bivši vojniče - odgovorio mu je legendarni borac.