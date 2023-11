Dani Alves u problemima: Prijeti mu devet godina robije

Bivši brazilski nogometaš Dani Alves (40) od siječnja ove godine nalazi se u zatvoru u Barceloni. Osumnjičen je za seksualni napad i silovanje neimenovane djevojke u jednom noćnom klubu u Barceloni posljednjeg dana 2022. godine, a kako piše AFP, španjolsko tužiteljstvo zatražilo je od suda kaznu od devet godina zatvora.

Alves od uhićenja tvrdi kako je nevin, ali dokazi i izjave ne idu mu u prilog. Žrtva je za Marcu opisala gnjusne detalje spomenutog incidenta.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- On je bio iza mene, a rođakinja ispred. Sjećam se da potom odmaknuo i gestikulirao da dođem k njemu. Do zadnjeg trena sam mislila da ću popričati s njim i vidjeti što želi. Ništa drugo. Otišla sam razgovarati s njim, a nisam tada znala kamo on ide - kazala je žrtva u iskazu 20-ak dana nakon spomenutog incidenta, prenosi Marca.

- Sjećam se da sam otišla k njemu, ali nisam znala niti mogla zamisliti kamo me vidi. Kad smo došli tamo, otvorio je vrata i vidjela sam samo mali umivaonik i mislim da sam se u tom trenutku šokirala. - Podigao mi je haljinu i natjerao da sjednem na njega. Sjećam se da sam mu rekla da ne mogu to učiniti, a onda mi je on počeo govoriti puno stvari. Inzistirao je da mu govorim da sam njegova ku*va i od tog trenutka nadalje sam se opirala.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

Mlada djevojka ozlijedila je koljeno tijekom borbe s Alvesom koji ju je tjerao na oralni seks. Kada je odbila, Brazilac je postao sve agresivniji.

- Čitavo sam se vrijeme pokušavala udaljiti od njega, sve dok me nije primio za vrat i počeo šamarati.

Kako tvrde ostali zatvorenici, Alves izgleda tužno, a iz dana u dan je sve mršaviji. Toliko je nisko pao da potpisuje dresove u zamjenu za cigarete. On od uhićenja tvrdi isto, da je nedužan i da mu djevojka želi zagorčati život.

- Ne znam je li joj savjest čista i da li mirno spava noćima, ali opraštam joj. Apeliram na njenu čistu savjest. Nije prošla nijedna noć otkad sam u zatvoru u kojoj sam mirno spavao. Ni jedna noć, ali imam čistu savjest. Nikad nisam nekome svjesno nanio zlo. Nisam ni nju napao tu noć - objasnio je Alves u intervjuu s novinarkom Maykom Navarrom.

Dok on pokušava dokazati nevinost, supruga Joana Sanz je podnijela zahtjev za rastavu braka.