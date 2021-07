Loptu je povukao sa svoje polovice, trčao s njom više od 70-ak metara, prošao dvojicu igrača i fenomenalno zabio u trećoj minuti za eksploziju oduševljenja na tribinama. Sve upućuje na to kao da pričamo o Leu Messiju, no glavni akter naše priče je poljski nogometaš Bartosz Kapustka (24) kojemu ovaj gol baš i neće ostati u lijepom sjećanju. Ozlijedio se tijekom proslave gola i otpao do kraja sezone.

Legia Varšava je u utorak pobijedila Floru Tallinn (2-1) u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka i došla na korak od plasmana u sljedeću fazu, no nakon dobre vijesti, stigla je ona najgora moguća. Ponajbolji igrač poljske momčadi Bartosz Kapustka zbog ozljede križnog ligamenta će morati pauzirati do devet mjeseci.

Povukao ga je huk s tribina pa je nakon fenomenalnog gola Poljak pohitao prema navijačima. Poskočio je i stisnuo šake, no ubrzo se bolna grimasa pojavila na njegovom licu. Presjeklo ga je u koljenu, pokazao je treneru da ima problema, no pokušao je nastaviti. Nije izdržao. Samo minutu nakon toga pao je na travnjak i rukama prekrio lice. Morao je izaći iz igre, no puno gora vijest za Legiju uslijedila je tijekom petka.

Poljskom reprezentativcu otišao je križni ligament na desnoj nozi, sada mu slijedi operacija i mukotrpni oporavak do devet mjeseci.

Legia će tako put prema grupnoj fazi Lige prvaka morati nastaviti bez Kapustke koji je zbog bizarne ozljede otpao do kraja sezone. Bez njega će krenuti put Tallinna gdje će pokušati obraniti prednost i osigurati kartu za prolazak u treće pretkolo. Ukoliko to naprave, tamo će ih čekati pobjednik susreta između Dinama i Omonije (2-0).

Težak je ovo udarac za poljsku momčad. Kapustka je prošle sezone skupio 25 nastupa i tri gola u pohodu na naslov prvaka, a prije ere u Legiji igrao je za Freiburg i Leicester.