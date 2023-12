Bizarna pobjeda Hrvatica nad Kamerunom, tek šest golova za poluvrijeme?! Sad slijedi odluka

Hrvatska je pobijedila Kamerun 24-15 (18-6) u pretposljednjoj utakmici drugog kruga Svjetskog prvenstva rukometašica u Göteborgu.

Bila je to utakmica s dva lica. U prvom su "kraljice šoka" izgledale fenomenalno, nakon 21 i pol minute na semaforu je stajalo 14-1, a izbornik Ivica Obrvan shvatio je da nema potrebe koristiti najbolje igračice i šansu je dao drugoj ekipi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice u Göteborgu

Pokretanje videa ... hrvatska ženska rukometna reprezentacija dolazak | Video: hrvatski rukometni savez

Do odmora se igralo gol za gol, a u nastavku su Kamerunke polako spuštale prednost do osam golova zaostatka u 40. minuti. Iako pobjeda Hrvatica nikad nije dolazila u pitanje, neshvatljivo je da čak 12 i pol minuta, od 44. do 57., nisu uspjele zabiti gol. U drugih 30 minuta zabile su šest golova, Kamerun devet, a IHF je i Afrikanku Atebu Engadi, strijelca sedam golova, proglasio igračicom utakmice.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Lara Burić i Valentina Blažević s tri gola bile su najefikasnije igračica Hrvatske, a po dva su dodale Dejana Milosavljević, Ćamila Mičijević, Sara Šenvald, Tina Barišić i Stela Posavec.

Kako je Crna Gora ranije u subotu bez problema svladala Senegal 29-21, odluka o putniku u četvrtfinale, koje nosi i plasman na Olimpijske igre, prolongira se za ponedjeljak. Hrvatska prvo treba odraditi svoj dio posla i svladati Mađarsku od 18 sati, a onda se nadati da Crna Gora neće pobijediti domaćina Švedsku.