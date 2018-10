Bizarno: Navijači Fenerbahčea pripremili sprovod za Cocua...

Uđem ja u svlačionicu prije derbija s Bešiktašem i tamo naiđem na zarolani tepih. Pitam ljude što je sad to, a oni mi kažu da su to donijeli navijači kao upozorenje treneru. Rekli su da će zamotati u njega Cocua i odnijeti ga na sprovod ako izgubimo od Bešiktaša, otkrio je predsjednik Fenerbahčea Ali Koç dramatične scene u njegovoj momčadi pred utakmicu s velikim rivalom.

Bilo je to odmah nakon teškog poraza u Zagrebu, a prije derbija koji je na Cocuovu sreću završio bez pobjednika 1-1. No, nakon toga Fener je izgubio od Rizespora 3-0, odigrao 0-0 s Bašakšehirom i drži grozno 15. mjesto u prvenstvu i situacija se do danas nije smirila.

Jedina svijetla točka u svemu je pobjeda protiv Trnave 2-0 u Europskoj ligi, a u turskim se medijima tjednima izmjenjuju informacije o mogućem nasljedniku Cocua. No, ono što posljednjih dana zabavlja navijače Fenera i ostatak nogometne publike u Turskoj su otkazi Cocuovim pomoćnicima.

Turgay Altay, Murat Ozturk i Alper Asci navodno su odavali Cocuovu taktiku te radili sve kako bi njihov šef dobio otkaz. Nakon što je predsjednik sve saznao, otkaz su dobili - oni, a očekuje se kako će Cocu sada podršku dobiti i od navijača koji su mu do jučer pripremali sprovod.