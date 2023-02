Bjegunac Mamić: Sanader me tražio da pustim Hajduku, a Čačić je bio kod mene u Mostaru

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić za srpski MozzartSport dao je intervju u kojem je progovorio o Ivi Sanaderu, Hajduku, Krešimiru Antoliću, Anti Čačiću...

Kako tvrdi Mamić, Sanader ga je zamolio da pusti utakmicu najvećem rivalu.

- Radilo se o sezoni 2004/05., Dinamo je otišao u stečaj i nije imao ništa. Mi smo završili u play-outu, “ligi za bedaka”. To su nam iskreirali čelnici Hajduka predsjednik Grgić, direktor Fiorentini i Igor Štimac. E, sljedeće sezone je Hajduk u još težoj situaciji. Nema šanse da ne budu u ligi za bedaka. Tada je premijer bio Ivo Sanader, veliki navijač Hajduka. On meni kaže: "Zdravko, pustite tu utakmicu Hajduku, nema smisla da igramo play-out, napravite sve". On razmišlja kao političar, iz Splita je, navija za Hajduk, u Dalmaciji mu je biračka baza - kazao je Mamić pa nastavio:

- Odgovorio sam mu: "Šefe, ja ni rođenoj majci ne puštam". Ali nisam toliko bahat, ima tu nastavak. Dodao sam da nije lako namjestiti utakmicu, da to pričaju samo budale, šarlatani i kriminalci. Zamislite ja koji pričam igračima da se bacaju glavama na kopačke, a sada treba da im kažem da skinu gaće i puste Hajduku. Pa kako ja onda da dođem pred njih?

Foto: Sanjin Strukic/24sata

- Da skratim, rekao sam mu da neću pustiti Hajduk, ali pustite mene da ja to napravim na svoj način i da mu garantiram da Hajduk neće završiti u ’ligi za bedaka’. Razišli smo se, pružili ruku jedan drugom. Igra se poslije utakmica u Splitu. Pada malo kiša, iskoristim utjecaj na službena lica da se utakmica odloži da dobijem na vremenu. Naravno, uključi se mašinerija i Hajduk ne završi u ligi za bedaka. Ja ispunim cilj i obećanje, mi odigramo zaostalu utakmicu protiv Hajduka i krknemo ih sa 1-0. I svi zadovoljni. Ja nisam neprijatelj Hajduku. Oni su sve napravili da me uguraju u ligu za bedaka, a ja sam ih izvukao od sramote - rekao je Mamić u skoro trosatnom razgovoru za srpske medije.

O Krešimiru Antoliću, članu Dinamove uprave:

- Antolić hoće da bude Mamić puta pet. Vlast ga je pokvarila. Ti bolesnici ruše Dinamo i carstvo koje sam izgradio. Umoran sam, izdan i osramoćen. Ovo što sad radim za Dinamo, radim da se klub ne bi urušio - kazao je Mamić i otkrio da je Ante Čačić bio kod njega u Međugorju:

- U dogovoru s predsjednikom i upravom sam pripremio Darka Milaniča da bude novi trener, da naslijedi Čačića. E onda taj Antolić pošalje ljudima sliku Milaniča s dresom Partizana i kreće priča kako Mamići hoće da četnik vodi Dinamo?! On i taj neki njegov Leopard su od gospodina Milaniča napravili da je četnik i da četnik ne može voditi Dinamo. Kasnije je Čačić došao u Mostar i dogovorili smo se da ostane.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

