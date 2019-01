Bjelanović: Od Man. Cityja smo izvukli najviše što smo mogli

Sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović u razgovorima s medijima tijekom priprema u Turskoj ponudio je određene informacije o prijelaznom roku i planovima Hajduka. Pa iako u intervjuima nije bilo posebno intrigantnih informacija, oni su izazvali dosta pozornosti i polemike.

Najprije se javio bivši sportski direktor Hajduka Portugalac Mario Branco, koji je želio demantirati da je njegov PAOK ikad poslao službenu ponudu Hajduku za Hamzu Barryja, odmah potom i menadžer Ahmeda Saida, Talijan Igor Campadelli, koji tvrdi kako ni do njega, a ni do Saida nikad nisu stigle informacije o ponudama iz Saudijske Arabije, Azerbajdžana, Belgije, Nizozemske... te ih nisu mogli ni odbiti.

Slijedom svega navedenog upitali smo i Bjelanovića da se očituje o tim temama te još nekima koje zanimaju nogometnu javnost, prije svega navijače Hajduka.

U dijelu medija plasirana je vaša izjava o službenoj ponudi PAOK-a za Barryja, a Mario Branco tvrdi da službene ponude nije bilo. Što je istina?

- Nikad nisam rekao da je bilo službene ponude. Kontaktirao me dok sam bio u Turskoj Hamzin izraelski manager Udi Shochatovitch, koji je u kontaktu i s Brancom, oni se znaju iz vremena kad je Hamza došao na Poljud. Rekao mi je da PAOK želi Hamzu, a kako Branco jako dobro zna pod kojim je Hamza uvjetima došao u Hajduk i kolika su mu primanja, rekao je i koliko bi PAOK bio spreman platiti te ako to ne zadovoljava Hajduka, da mogućnost neće ni spominjati predsjedniku kluba. Odgovorio sam agentu da nas taj iznos ne zadovoljava, i to je bilo sve. Postojao je dakle interes, službena ponuda nije stigla na Poljud jer za nju nije ni bilo potrebe. Naravno da Mario sada štiti sebe i manipulira činjenicama, ponavljam, nije bilo potrebe da nas PAOK službeno kontaktira, kad smo mi u startu rekli da nas ponuda ne zanima.

Saidov manager Igor Campadelli tvrdi kako ni njemu ni Saidu niste govorili o ponudama iz Saudijske Arabije, Azerbajdžana, Belgije, Nizozemske... te da nikad nisu ništa konkretno odbili, a u intervjuu ste izjavili da su oni odbili ponude. Opet nesporazum, ili...?

- To je izuzetno nekorektno s njegove strane, jer je on bio taj koji je rekao kako ih ne zanimaju Saudijska Arabija, Azerbajdžan... Općenito, u današnjem nogometu agenti gledaju svoje interese, koje često stavljaju ispred interesa igrača, i diktiraju što i kako će se događati. Bit će prije da on sebe nije našao u tim kombinacijama, a ne Said, da njemu to nije odgovaralo... Ponude su postojale, upoznali smo ih s njima, no Said je kazao kako on ima želju ostati u okvirima Europe. I to je sve.

Ako se sve odvije po planu i Palaversa potpiše za City, je li za vas završen prijelazni rok što se tiče odlazaka?

- Što se tiče velikih transfera da, ali još su nam ostala otvorena pitanja Saida, Filipa, Vučura te Tudora i Vojkovića koji ulaze u zadnjih šest mjeseci ugovora. Možda će biti još koja posudba mlađih, ali od zvučnijih imena to je to... Eventualno još postoji mogućnost odlaska Mirka Ivanovskog, ali obzirom da je ozlijeđen, to je za sada na čekanju.

Je li Palaversin transfer financijski najbolji posao u povijesti Hajduka, obzirom da su neki raniji u bruto iznosu bili možda i veći, ali su ti igrači imali i ozbiljne postotke od transfera?

- Teško mi je govoriti i uspoređivati, vrijeme će pokazati. Ja mislim da je to odličan posao, ali sam siguran da ima i onih koji smatraju da smo mogli i bolje. Iz pregovora s Cityjem se jasno dalo vidjeti koliko je to profesionalan i veliki klub, i bez obzira što su jako bogati, oni se ne razbacuju novcem. Jako su dobro sve izračunali i odgovorno tvrdim da se više od ovoga nije moglo izvući. Nije Hajduk i HNL ono što su neke druge lige koje imaju veći rejting, i samim tim i puno skuplje transfere.

Jeste li ovom prodajom zatvorili budžet?

- Pred mene su stavljena dva zadatka, prvi, uprihoditi određena sredstva za budžet za 2019. godinu, i drugi, smanjiti rashode kroz ukupan trošak plaća prve momčadi. Prvi planiramo riješiti prodajom Palaverse, a s drugi, se tek moramo uhvatiti u koštac.

Britansko tržište je platežno najmoćnije, a Hajduk je tamo u par godina prodao Pašalića, Vlašića, Palaversu, posredno i Kalinića. Otvara li vam to kao klubu vrata novim transferima?

- Bez obzira na financije koje nisu zanemarive, lijepo je priznanje Hajduku kao klubu da Guardiola i Manchester City žele kupiti našeg igrača. Moje je mišljenje da ćemo na račun ranijih transfera imati dobru poziciju i u budućim pregovorima s drugim britanskim klubovima.

Dobra je vijest što Palaversa ostaje i što momčad nije oslabljena. Jeste li Oreščaninu osigurali dovoljno dobru momčad za cilj koji je pred njim, a to je borba za Europu?

- Trenutno stanje na ljestvici ne održava pravu kvalitetu naše momčadi. Bilo je na ljeto puno situacija, pa i nenogometnih, koje su se odrazile na momčad i rezultate, osjetili bi to i puno jači klubovi, kako ne bi naša mlada momčad. Siguran sam da Oreščanin ima dovoljno dobru momčad, ali i da je on sam njena dodatna vrijednost i snaga, usudim se reći i najveće pojačanje, jer kvalitetnim i sustavnim radom igračima diže vrijednost. Uostalom, na temelju brojnih ponuda za naše standardne prvotimce koje smo ove zime odbijali, jasno je da su to većinom igrači koji imaju ozbiljnu tržišnu vrijednost, igrači koji privlače interes ozbiljnih klubova i liga.

Odradili ste dva prijelazna roka, specifična po tome što nije bilo novca za prinove. Je li teško raditi u tim uvjetima, i koliko ste zadovoljni odrađenim poslom?

- Teško je, naravno, no to su problemi s kojim su se susretali i moji prethodnici, pa tako i ja. Zadovoljan sam što smo kroz ovih pola godine dobili odgovor na pitanje kvalitete naših mladih igrača i prije nego smo ih očekivali. Oni su naša slatka briga, pokušat ćemo im dati što više prilika za dokazivanje, uspostaviti sustav da se precizno zna koje su ciljane pozicije za prodaju i dovođenje, jer je to garancija uspjeha. Uspostava sustavnog rada u hrvatskoj može raditi razliku u kvaliteti.

Zna li se već sada koga želite prodati i dovesti na ljeto?

- Imamo ideju, sada je sve na koordinaciji trenera prve momčadi, ljudi iz Akademije i mene. Da osiguramo uvjete, otvorimo prostor i podignemo cijenu mladima koje želimo plasirati na tržište.

U cijeloj toj priči pomalo se gubi iz vida da je Hajduk godinama daleko od ozbiljnijih rezultata. Kad ćete opet u konkurenciju za trofeje?

- Ja sam siguran da će u idućoj sezoni Hajduk biti tamo gdje mu je i mjesto, u konkurenciji za trofeje. Situacija vezana uz igrački kadar i financije će biti puno povoljnija, i u tu ćemo borbu krenuti s puno više vlastitih igrača. Nadam se da ćemo svi skupa imati strpljenja, i da ćemo ovo o čemu govorimo pretočiti u djelo.

Veliki oslonac Hajduka je B momčad kroz koju u drugoligaškoj konkurenciji kalite veliki broj mladih igrača. Spominje se mogućnost da HNS zabrani sudjelovanje B momčadima prvoligaša u Drugoj, i preseli ih u Treću ligu. Što mislite o tome?

Iskreno se nadam da će sve skupa ostati samo na glasinama, jer to nema veze sa zdravom pameću. I mi, i Dinamo, i Osijek imamo jako dobar filter kroz druge momčadi, a vraćanje naše B momčadi u Treću ligu bi za nas bio veliki udarac.