Bjelica: Ademi se vraća, idemo u Osijek srušiti im tradiciju

Ususret derbiju 22. kola između Osijeka i Dinama u Gradskom vrtu, trener 'modrih' Nenad Bjelica najavio je povratak kapetana Arijana Ademija. Dinamo čeka teško gostovanje u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Leovac nam je bolestan, ima temperaturu zadnja tri-četiri dana, napravili smo neke pretrage i nije ništa ozbiljno. Vjerujemo da će od utorka biti u treningu. Ivanušec, Marin i Gavranović nisu na raspolaganju. Ostali su tu i svi su spremni. Ademi se vraća u kadar, Kulenović još prošli tjedan... Tako da idemo u Osijek s 20 igrača - rekao je Bjelica uoči odlaska u Baranju.

Osijek je u sjajnoj formi kod kuće, godinu dana ne zna za poraz na svojem terenu.

- Pokušat ćemo srušiti tu tradiciju. Treba im čestitati na tome, lijep je to doseg ne izgubiti kod kuće dugo, nije to baš svatko ostvario u ovih godinu dana, to još više govori o kvaliteti Osijeka, pogotovo na svojem terenu. Mi ćemo pokušati biti bolji od njih i pobijediti.

Dinamo bi pobjedom dodatno pobjegao prvom pratitelju Hajduku dok bi Osijek barem na koji sat preskočio Rijeku i probio se na treću poziciju.

Derbi kola na rasporedu je u nedjelju od 15 sati dok od 17.30 Rijeka gostuje kod Gorice.