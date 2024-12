Bjelica: Baturina dva dana nije izašao na teren, a jedan igrač se vraća. Teško nam je pao poraz...

Dinamo je stigao do - utakmice sezone. I to ovog puta nije neki veliki europski dvoboj, neka utakmica o kojoj će pričati generacije već domaći sraz sa Slaven Belupom (18 sati). Zagrepčani su u krizi, u posljednjih šest utakmica "modri" su pobijedili tek jednom, a baš su "farmaceuti" nanijeli hrvatskom prvaku najteži domaći poraz (4-1) ove sezone.

- Nakon poraza na Poljudu dali smo dečkima jedan dan slobodno da se malo maknemo, odmorimo jedni od drugih, od utorka dobro treniramo. Vjerujem da ćemo nakon današnjeg treninga dobro pripremiti momčad za utakmicu - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Baturina dva dana nije izašao na teren, ne vjerujem da nam može biti na raspolaganju. Dobio je udarac u butni mišić, ne vjerujem da ćemo ga koristiti. Nevistić normalno trenira, on konkurira normalno. Još ćemo vidjeti situaciju s Ademijem, trenirao je dva dana, još ćemo ga testirati danas, a svi drugi ne konkuriraju. Petković sigurno neće igrati do Nove godine.

Malo o Slaven Belupu...

- Jako mi je drago da vidim uz aut liniju opet kolegu Marija Kovačevića, odlično je radio u Varaždinu, sad radi sjajan posao u Slavenu. Preuzeo je momčad u nezahvalnoj situaciji, ali sjajno ih vodi, čestitam mu na tome. Oni su u najboljoj formi, pobijedili su zadnje tri utakmice zasluženo. Vrlo su mladi i poletni, puno trče, imaju automatizme, opasni iz prekida. Jako su kvalitetna momčad.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hoće li sutra dobiti priliku netko od tri juniora (Rimac, Mikić, Baković) koji su priključeni prvoj momčadi?

- Moguće je, svi će najvjerojatnije biti u kadru. Vidjet ćemo tijek utakmice, hoće li tko dobiti minute. Sve ovisi o utakmici.

Dinamo je najteži poraz u HNL-u doživio baš u Koprivnici, osjećate li da je to igračima sad dodatna motivacija?

- Dečki su stvarno motivirani, svi jako dobro rade, željni su igre. Teško nam je pao poraz na Poljudu, pokušat ćemo doći do tri boda, tako se rehabilirati tog poraza na Poljudu. Stavit ću na teren one za koje mi se čine da su u najboljem fizičkom i mentalnom stanju, igrat će po mojoj ocjeni najspremniji. Da, onaj poraz iz Koprivnice im je dodatna motivacija, bio je to neočekivan poraz za Dinamo. Stigao je poslije poraza od Bayerna. Dinamo je tad bio kompletan, nedostajao je tad samo Ademi. Bila je to lijepa pljuska za sve u Dinamu, sad to mora biti dodatna motivacija dečkima da istrče na teren i pobijede utakmicu - završio je Bjelica.