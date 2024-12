Bjelica: Bilo je pogrešaka u Petkovićevom oporavku. Oršić? On je uvijek opcija za Dinamo

Nenad Bjelica proživljava najteže dane na klupi Dinama. Njegova momčad ne zna za pobjedu šest utakmica u svim natjecanjima, no nikada nije bio u ovakvoj situaciji. Ozljeda je poharala njegovu svlačionicu, Petar Sučić, Bruno Petković i Arijan Ademi otpali su do kraja godine, nema ni Josipa Mišića, Martin Baturina načet je i iscrpljen, baš kao i Sandro Kulenović. Protiv Celtica morao je klupu krpati juniorima, a tamo su sjedila dvojica koja su nekoliko sati ranije igrala Ligu prvaka mladih. To dovoljno govori kakve nevolje su pogodile hrvatskog prvaka.

Pokretanje videa... 00:53 Dinamo - Celtic 0-0: 'Modri' na Maksimiru podijelili bodove sa Škotima. Prolazak i dalje visi... | Video: 24sata/Video

Bez obzira na loše rezultate i veliki pritisak u posljednje vrijeme, nešto optimizma skupilo se na Maksimiru nakon remija protiv Celtica (0-0) u 6. kolu Lige prvaka. Modri su mogli i do pobjede u takvom krnjem sastavu protiv Škota koji nisu ništa pokazali. To im je osmi bod u elitnom natjecanju i još im, prema nekim projekcijama, samo dva fale za plasman u drugi krug. No, problem je što će njih morati loviti protiv Arsenala i Milana u posljednja dva kola.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo već četiri utakmice ne zna za pobjedu u HNL-u, a toj krizi pokušat će stati na kraj u subotu kada igraju protiv Lokomotive u 17. kolu. Bjelica je dan nakon Celtica stao pred kamere Nove TV i progovorio o različitim temama.

- Gledamo li devet utakmica otkako sam u Dinamu, uzeli smo dva boda manje od Rijeke i Hajduka. Naravno da to nije razina Dinama, devet utakmica i 13 bodova, to je loš prosjek, s tim ne možemo biti zadovoljni. Ali kažem, borimo se s puno problema i paralelno igramo Ligu prvaka - rekao je Bjelica.

Bruno Petković otpao je do kraja godine. Dulje vrijeme bio je načet, čak je i igrao ozlijeđen, što je dodatno pogoršalo stvari. Znakovito, njegovim izostankom započela je kriza Dinama.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li točno da se Bruno Petković liječio mimo kluba? Ako je, je li sam usporio oporavak?

- To je tema koju moramo interno raspraviti. Ne tiče se samo Brune Petkovića već generalno naše medicinske službe i kako je uspostaviti da bude još bolja i kvalitetnija. U najboljoj namjeri napravljene su pogreške u njegovom oporavku i otpao je do kraja polusezone.

Rijeka i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Rijeka i Hajduk u nedjelju igraju derbi na Poljudu i glavni su konkurenti 'modrima' za titulu.

- U ovome trenutku jednak su konkurent kao Hajduk.

- Pa je, u ovom trenutku je Rijeka jednak konkurent za naslov kao i Hajduk. Kažem, na Rujevici je uvijek teško igrati. Imaju veliku podršku svojih navijača na tim utakmicama, tako da će sigurno biti ozbiljan kandidat do zadnjeg kola. Što se tiče Hajduka, onako malo lošiji start, onda su se stabilizirali nakon pobjede u Maksimiru. Dobili krila, počeli bolje igrati. Imaju u igračima tipa Livaja, Rakitić puno iskustva. Puno puta na to iskustvo dobivaju utakmice, naravno na individualnu kvalitetu igrača. Znamo svi što je Hajduk i da se na Hajduk u toj borbi mora apsolutno računati".

Dinamo kaska šest bodova za konkurentima, ne djeluju dobro, ali Bjelica je uvjeren.

- Siguran sam da ćemo osvojiti naslov.

ARHIVA: Mislav Oršić postao je novi član engleskog Southamptona | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mislav Oršić legenda je Dinama, Bjelica je taj koji ga je i doveo na Maksimir pa potom u Trabzonspor, no turski klub ga je otpisao i uskoro će moći potražiti novi klub. Jesu li 'modri' jedna od opcija?

- Pa dobro, on je uvijek opcija za Dinamo, tu uopće nema govora. Znamo svi njegovu kvalitetu. Legenda kluba, čovjek čija je slika u tunelu među svim velikanima Dinama. Sad je pitanje kadra koji mi imamo. Pitanje da imamo pet-šest igrača na krilima, trebamo li u tom trenutku ići u to ili ne… Ali ne zbog toga što mislimo da Oršić nama ne može pomoći. Nego da ne bi bio „overbooking“ u poziciji. Ali kažem, to ćemo sve interno raspraviti i vidjeti što je najbolje za klub.

Što znači izjava Ristovskog da neki igrači nisu svjesni veličine Dinama i grba koji nose? Tiče li se ona nekih stranaca i što ona može donijeti svlačionici, dobro ili možda čak i loše?

- Ma dobro, svlačionica diše kao jedno. Ja vjerujem da su u svlačionici dečki koji su svjesni veličine Dinama. Normalno da možda neki stranac koji dolazi iz Kolumbije, Španjolske ili Francuske, ne može znati o veličini Dinama i to je valjda svakome jasno. Zato i govorim da bi nama prioritet trebali biti igrači s našeg govornog područja koji znaju veličinu Dinama. Jer Dinamo je, ajmo reći, od Poljske pa do Turske najveći klub. Klub koji zadnjih 20 godina, igra 19 puta u grupnim faza europskih natjecanja. To nitko nije postigao na tom cijelom prostoru, unatoč svim teškoćama u kojima egzistira Dinamo svih ovih godina. To je veličina Dinama. To igrači ne znaju, oni ne znaju da se ovdje puni budžet prodajom igračima i europskim uspjesima. Nije to kao Celtic koji ima 124 milijuna proračun i od toga su mu 124 isfinancirana. I onda ovih 50 od Lige prvaka ulože u nove igrače. A Dinamo tih 50 uloži u budžet da bi preživio. Tako da, to su velike razlike i to možda misli Ristovski, da ne znaju mnogi kako ovaj funkcionira, kako preživljava i koliko je to teško egzistirati i boriti se s mnogo jačim i moćnijima od tebe.