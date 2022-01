Nogometaši Osijeka u ponedjeljak su se pojavili na prozivci u Gradskom vrtu gdje će momčad odraditi preliminarni dio priprema prije odlaska na središnji dio priprema u Poreč gdje će trenirati od 10. do 22. siječnja, a tim je povod održana i prva presica Osijeka u 2022. godini.

- Pripreme su krenule, nekoliko igrača danas nije bilo na prvom treningu. dobili su dozvolu da se priključe dva, tri dana kasnije. Odradili smo dobar trening, danas navečer ćemo još jedan - započeo je Nenad Bjelica.

Mnogi su, ponajviše navijači, posumnjali u 'ozbiljnost' kluba u trenutku kada je ponajboljeg igrača Petra Bočkaja prodao izravnom konkurentu za naslov, Dinamu. Ipak, i Osječani su u potrazi za pojačanjima...

- Vidjet ćemo kojim će tempom dolaziti pojačanja, tražimo pojačanja na nekoliko pozicija. Ovo što se dogodilo, dogodilo se iznenada (transfer Bočkaja, op. a.). Gledamo puno igrača, vidjet ćemo što ćemo uspjeti realizirati. Nije lako dovesti kapitalca u Osijek - rekao je Bjelica pa pojasnio "iznenađenje":

- U ovih godinu i pol dana nismo imali nijedan upit za Petra Bočkaja. Njegov agent mi je poslao upit 23. (prosinca, op. a.) i rekao mi je o ponudi Dinama. Ispregovarali smo i dogovorili određenu sumu. To je došlo iznenada, to nismo planirali, ali eto. Došla je ponuda koja nas je zadovoljila. Bočkaj nije tražio svojih 30 posto od transfera, a ni agent tako da je sve išlo klubu. Nezgodno je što se to objavilo na Badnjak, ali ja tu ne mogu ništa. Mislim da vrijednost Badnjaka za ljude treba biti puno veća od toga da li je Bočkaj potpisao za neki drugi klub. Zahvaljujem Peri na svemu, pomogao nam je da dosegnemo neku razinu, ali mislim da je dotakao limit, odnosno da u Osijeku ne može pružiti bolje od ovoga. Ulazio je u zadnju godinu ugovora i ovo je bilo savršeno vrijeme za zaraditi na nešto. Vrijeme će dati odgovore na sve.

Hoće li Osijek dovesti 'kapitalca' u zimskom prijelaznom roku još uvijek nije poznato. Bjelica pomno bira tko će zaigrati u 'njegovom' Osijeku. Koga je Osijek uopće pokušao dovesti?

- Imamo jako dobru momčad, ne želim dovodit 'bilo što'. Ovi momci su odlični, nose s najboljim klubovima u Hrvatskoj, Ja moram poštivati svoje igrače. Mi smo poslali ponudu Kristijanu Lovriću i njegovom klubu, njihova su potraživanja bila veća nego što im mi možemo ponuditi. Dinamu smo poslali ponudu za Darija Špikića, no naišli smo na odbijenicu.

Tri kluba na vrhu s jednakim brojem bodova, a u stopu ih prati i Hajduk. Što Bjelica očekuje od drugog dijela sezone?

- Očekujemo da budemo bolji, bili smo na visokom nivou igara, rezultata. Želimo jedan trofej, a vidjet ćemo dokle ćemo doći i što ćemo uspjeti. Mi imamo pet, šest igrača koji imaju u sebi puno rezerve da daju sve, odnosno imaju još puno toga za pokazati. Bazu momčadi su zadržali. Imamo još neke ponude, možda bude još odlazaka - zaključio je trener Osijeka.