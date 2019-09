Bjelica: Bruno nekad i pretjera, ali zna ga zabiti kao veliki Ibra

Jedna lasta ne čini proljeće, rekao je nakon svoje briljantne partije u Trnavi Bruno Petković, napadač Dinama.

Jutro nakon utakmice nam je Bruno otkrio kako se nakon utakmice porukom čuo s Nenadom Bjelicom.

- Što sam mu napisao? Baš to, citirao sam njega, jedna lasta ne čini proljeće - nasmijao se Bjelko, sretan zbog sjajnog nastupa svojeg napadača u Slovačkoj.

- Bruno je doista izrastao u sjajnog napadača. Ovo u Trnavi je baš bilo odlično - kaže nam Bjelica i nastavlja:

- On je odličan dečko, imao je sjajno proljeće u Dinamu, to ga je i dovelo do reprezentacije. Nije mu se bilo lako nositi sa svim napisima o njemu. Zbog toga su mu se i dogodile neke pogreške, bio je odstranjen iz momčadi za derbi s Hajdukom, ali izvukao je pouke i to je najvažnije.

Bruno je zabio drugi gol zu dresu reprezentacije, protiv Slovaka praktički nije izgubio niti jedan duel, kod gola je izvrtio Škriniara, stopera Intera, od 60 milijuna eura.

- Ima Bruno tu lucidnost, taj potez. On je hakler, nekad na terenu zna i pretjerati s tim driblinzima, ali kao trener nekad morate zatvoriti oči na to. Zažmirite na te driblinge, a zna ispasti i savršeno kao sad u Trnavi. Sjećam se njegovoga gola dok sam bio trener Spezije. Zabio je za Varese, to mu je bio jedini gol za taj klub, a 'povaljao' je cijelu obranu. Zabio je u stilu Zlatana Ibrahimovića - rekao je Bjelica.

Odmah smo potražili video Petkovićeva gola. Doista je maestralno zabio za Varese.

Sergej Jakirović, trener Gorice, koji je bio naš stručni komentator za utakmicu protiv Slovačke, istaknuo je Petkovićevu nesebičnost.

- Da, baš je nesebičan. Nekad čak i previše. Kad treba pucati, on nekad doda loptu - kaže trener Dinama, koji može biti jako zadovoljan izdanjima svojih igrača u reprezentacijama.

Zabili su Petković, Olmo, Ademi, Gojak, Majer, Ivanušec. Odlične vijesti uoči Atalante u Ligi prvaka.

- Da, baš me čini sretnim njihova forma i golovi koje su zabili. Samo da mi se svi vrate zdravi - završio je Bjelica.