Bjelica: Da, pozdravit ću Zorana Mamića, ali Dinamu ćemo uzeti naslov! Možda već i ove sezone

Uh, jako mi je drago zbog ovakvih igara Lovre Majera. Kod mene nije igrao jer su ga mučile ozljede i imao je i veliku konkurenciju, ali taj dečko jako puno radi na sebe i želim da nastavi s ovakvim nastupima, kaže Bjelica

<p> </p><p>Još jedna reprezentativna stanka je gotova, sad nam opet slijedi klupski nogomet. Na domaćoj sceni, subota nam donosi veliki derbi, Osijek će u dvoboju 12. kola u Gradskom vrtu dočekati Dinamo. Bit će to velika poslastica dvije najbolje momčadi hrvatskog nogometa, a Nenad Bjelica če se po prvi puta kao trener Osijeka sučeliti bivšem klubu - Dinamu.</p><p>No, veliki derbi ostaje u sjeni korona virusa, Osijek je u srijedu potvrdio pet novih slučaja zaraženih igrača, a određenih problema u svlačiocnii s koronom ima i Zoran Mamić. I Osijek i Dinamo tako će oslabljeni ući u sraz 12. kola, a kako je uopće trenerima u ovo vrijeme pandemije korona virusa pripremati svoje momčadi za utakmice?</p><p>- Uh, sada zbog ove boleštine nitko nema neke vrhunske uvjete, ali svi se snalazimo kako možemo, prilagođavamo se trenutačnoj situaciji. Evo, mi smo dan prije utakmice s Hajdukom saznali kako je pozitivan Kleinheisler, odmah morali puno toga mijenjati na Poljudu i ubaciti novog igrača. Bože moj, to je takva faza, period koji svi u nogometu, pa i sportu općenito moramo prihvatiti. Ali, kako je nama, tako je i drugima, nema nikakve razlike.</p><p>Vi s Osijekom dobro gurate u Kupu, nižete dobre rezultate u HNL-u, ali ispali ste iz Europe...</p><p>- U Europi smo odigrali dva promjenjiva poluvremena, prvo slabo, drugo dobro, ali to nije bilo dovoljno za Basel. Ništa, idemo dalje. U HNL-u smo dosta dobri, u Kupu prolazimo, moramo tako nastaviti. U Osijeku sam zatekao dobru momčad, sređen i ambiciozan klub, pa samo svi i očekivali ovakve rezultate. Samo sada tako moramo i nastaviti, već i ove subote protiv Dinama.</p><p>Kako je vama u Osijeku? Prepoznaju li vas ljudi po gradu, zaustavljaju li vas navijači?</p><p>- Uh, kako da ne? Ali, jako se malo krećem po gradu, uglavnom sam u klubu, na stadionu, putovanjima ili kod kuće. Ali eto, zbog svojih problema s leđima u posljednja 2,5 mjeseca sam barem mjesec dana izbivao iz Osijeka. Operacija i cjelokupni oporavak su to zahtijevali, ali sada sam opet ovdje. U Osijeku je ugodna atmosfera, navijači i ljudi iz kluba su zadovoljni, sve je kako treba.</p><p>Prije samo dvije godine navijači Osijeka su prekrižili grafit s vašem likom u blizini stadiona, danas ste opet ljubimac cijeloga grada...</p><p>- I sretan sam što je takva atmosfera, vjerujem da smo i svi mi skupa pomogli da u gradu ljudi žive za nogomet, prate Osijek. Malo je trebalo da krene ta euforija oko kluba među navijačima, da se u gradu svugdje priča o nogometu. A na krilima toga mi možemo biti konkurentni i Dinamu koji je u samome vrhu. A da, mi ove sezone želimo biti konkurentni Dinamu, to je naš cilj.</p><p>A dugoročni ciljevi Osijeka su...?</p><p>- Mi želimo titule! Hoće li to doći ove, sljedeće ili za dvije godine, nitko ne zna. Ali, Osijek je sređen klub, imamo stabilne financije, prave navijače, dobre medije, kvalitetan stručni stožer, sve preduvjete kako bi ispunili cilj, osvojili naslov prvaka. Vrijeme će pokazati koliko će nam trebati za osvajanje naslova, ali ja razmišljam samo o svakom sljedećem suparniku. I to mi jedino zaokuplja misli. Visoko smo postavili letvicu, želimo je i dohvatiti.</p><p>Kakvo je stanje s vašim leđima? Kada su vas uopće počeli mučiti ti problemi?</p><p>- Oduvijek sam bio osjetljiv na leđa, ali nisam s njima imao većih problema. Sve do dva tjedna prije same operacije. Prije gostovanja u Varaždinu sam imao neke probleme, pokušao sam ih liječiti lijekovima, injekcijama i terapijama, ali ništa nije dalo rezultata. I onda sam se odlučio za operaciju, koju su mi gotovo svi predlagali čim su vidjeli nalaze moje magnetske slike. Na kraju sam prije gostovanja u Šibeniku operiran kod dr. Rotima u Zagrebu, sve je prošlo odlično.</p><p>Sada vam slijedi derbi s Dinamom, a u Gradskom vrtu će se igrati bez navijača...</p><p>- Ma sve je drugačije bez navijača, pogotovo nama u Osijeku, svi znamo koliko nam znači njihova podrška. I koliko oni žive za klub. Žao mi je što ih neće biti na tribinama Gradskog vrta, ali mi ćemo i bez njih dati svoj maksimum, pokušati još jednom na domaćem terenu dohvatiti sva tri boda. Znamo, to protiv Dinama neće biti lagana misija, ali želimo nastaviti niz dobrih rezultata.</p><p>Poslije odlaska iz Dinama bili ste slobodni pet mjeseci, zašto ste onda izabrali baš povratak u Osijek?</p><p>- Rekao bih da sam tu pronašao 'cjelokupni paket'. Imao sam i financijski atraktivnije ponude, željeli su me i neki veći klubovi, ali Osijek mi je ponudio više od svih. U ovo vrijeme korone mogu biti uz svoju obitelj što u Istanbulu ili Kijevu ne bi bilo moguće. Tu sam pronašao i ambiciozan projekt, a dobio sam mogućnost dovođenja i svog stručnog stožera što mi je bilo jako bitno. Osijek je moj grad, ovo je moj klub, a na kraju i ponuda Osijeka je bila financijski kvaliteta. I to je bilo prihvatljivo za sve nas.</p><p>OK, a koje ste još ponude imali uz mogućnost povratka u Osijek?</p><p>- Imao sam konkretne pregovore s četiri-pet klubova, ali nigdje nisam osjetio da me žele koliko i Osijek. Meni je moj stožer jako bitan, bez njih nisam želio ići nigdje. Ponude? Imao sam konkretne ponude iz Engleske, Grčke, Švicarske i Turske, bio i jako blizu odlasku u Ukrajinu. Ali, sada sam baš sretan ovdje, tu se ugodno osjećam i preda mnom su stvarno veliki izazovi.</p><p>Jeste li razmišljali da ste povratkom u Osijek opet i nekako bliži hrvatskoj reprezentaciji...</p><p>- Ne, to ne bih htio ni komentirati. Hrvatska ima dobrog izbornika, sve to izgleda solidno. Puno me se puta pitalo za neko mišljenje oko reprezentacije, pa ispada da se sam guram, a to ne želim. Moje jedine ambicije su danas vezane uz Osijek.</p><p>Je li vas netko od osječkih igrača iznenadio ili pak čime razočarao u razdoblju otkako ste sjeli na klupu? Jeste li od koga ipak imali veća očekivanja?</p><p>- Ne, nitko me nije razočarao, a puno njih me i pozitivno iznenadilo. Bilo bi sada nepravedno izdvajati nekoga, ali sam zadovoljan igračkim kadrom. I dok sam bio trener Dinama, često sam sa svojim stožerom analizirao Osijek, znali smo kako je to kvalitetna momčad, sada smo se u sve to i uvjerili. Imamo visoku kvalitetu, a da sve bude po mom guštu trebao bi nam još jedan napadač. Već imamo dogovor s jednim napadačem, on bi na zimu trebao doći u Osijek, tada bi sve trebalo biti savršeno.</p><p>Tko je favorit ove subote, Osijek ili Dinamo?</p><p>- Mislim da imamo podjednake šanse za pobjedom. Dinamo je dobar, ja znam njih, oni znaju mene. No, Osijek je u dobrom nizu, u dobroj smo formi, vjerujem da će odlučivati detalji. Mi moramo dati maksimum, sve od sebe na terenu, a onda ćemo vidjeti kako će se sve rasplesti.</p><p>U Dinamu se, poslije vašeg odlaska, razmahao i Lovro Majer. On kod nas nije bio u prvom planu...</p><p>- Baš mi je drago što Lovro igra na visokom nivou, želim mu da tako i nastavi. On je već kod mene pokazivao kvalitetu, ali zbog ozljeda i veće konkurencije možda i nije imao prostora kao danas. No, u Dinamu su tada bili Olmo, Moro, Gojak, Šunjić..., svi oni su napravili vrijedne transfere. Lovru Majera su ozljede bacile unazad, teško je hvatao natjecateljski ritam, ali talent i kvalitetu mu nitko ne može oduzeti. Taj dečko puno radi na sebi, drago mi je što u Dinamu pokazuje igre kakve je pokazivao u Lokomotivi, ali i nekim utakmicama Dinama.</p><p>Ovo će biti drugi trenerski obračun vas i Zorana Mamića, prvi put ste se susreli dok ste vi vodili Austriju Beč, a on Dinamo. Tada vas je Mamić pobijedio (3-2 u Beču), ali vi ste na kraju otišli u Ligu prvaka.</p><p>- Ma dobro, ovaj dvoboje nema nikakve veze s tim, u subotu se sastaju Osijek i Dinamo, nije to nikakav osobni obračun mene i Zorana Mamića. I da, ne razmišljam kako u subotu poraziti Zorana ili Dinamo, već kako s Osijekom stići do nova tri boda kojima bi se još više priključili vrhu ljestvice. Zoran Mamić je trenerske kvalitete pokazao na klupi Dinama i prije odlaska u Emirate, ali i po povratku na klupu 'modrih'.</p><p>Znači li to da ćete se i ove subote u Gradskom vrtu lijepo pozdraviti s 'bivšim šefom', nema tu nikakve 'zle krvi'? </p><p>- Naravno, zašto ne? Gradski vrt je naš stadion, mi smo tu domaćini, a ja tu svaki put pozdravim gostujuće trenere, tako će biti i u subotu, nema tu nikakve dileme. Da, želim, jako želim pobjedu zbog svog Osijeka. I to mi je jedini cilj, razmišljam o tome, a ne kako pobijediti Zorana - završio je Bjelica.</p>