Intera kao da nema na terenu, Soudani i Gavranović trpaju...

NAJAVA

Danas je na rasporedu posljednja utakmica ove sezone u 1. HNL. Dinamo je već prošlo kolo matematički osigurao naslov prvaka, stoga će ova utakmica protiv Intera poslužiti za proslavu naslova pred domaćim gledateljima. Na klupi Dinama će danas debitirati Nenad Bjelica, koji svoju trenersku karijeru u Dinamu želi otvoriti pobjedom. Za sastav Zagrepčana danas neće konkurirati Tongo Doumbija zbog ozljede i Amer Gojak zbog kartona.

Ako gosti iz Zaprešića osvoje na Maksimiru barem bod, preskočiti će Slaven Belupo koji se nalazi na šestom mjestu. No, to im neće ništa posebno značiti. U dosadašnja tri međusobna susreta, Dinamo je dva puta došao do pobjede dok je jednom završilo bez pobjednika. Ovaj susret u redovima Intera će propustiti kapetan Tomislav Šarić, Komnen Andrić i Tomislav Mazalović