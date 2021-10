Još otkako je prije dvije godine stigao iz Cibalije, Osječani su bili svjesni kakvog su dijamanta dobili u Dionu Dreni Belji (19). Sa sjajnim fizičkim predispozicijama i briljantnom kontrolom lopte za jednog napadača od 195 cm, pretendirao je kao igrač za budućnost. Tehniku je istesao dok je u mlađim kategorijama igrao zadnjeg veznog, a upravo zbog svega toga mnogi ga uspoređuju sa Zlatanom Ibrahimovićem.

Za bijelo-plave debitirao je još kao 18-godišnjak i ukupno odigrao 38 utakmica te zabio devet golova. Bio je džoker s klupe, no na početku sezone bilo je jasno kako će se jako teško izboriti za minutažu pored Ramona Miereza i Mihreta Topčagića. Mladom igraču najbitnija je minutaža za razvoj, a to mu Nenad Bjelica nije mogao ponuditi pa su tražili klub u kojem će izbrusiti svoj neupitni talent.

Izbor je pao na Istru i bio je to pun pogodak. Trebalo je mladom napadaču neko vrijeme za prilagodbu, ustalio se u prvoj postavi, a kada je krenulo... Svi su vidjeli zašto su ga Osječani kupili prije dvije godine. Beljo je u 11 utakmica zabio četiri gola za Istru, a posebno je upečatljiv bio onaj u remiju protiv Dinama (1-1) u nedjelju. Prošetao se obranom i sjajno matirao Dominika Livakovića.

Prati, naravno, sve to Nenad Bjelica i zadovoljno trlja ruke. Upravo zato je svog mladog igrača i poslao u Pulu. Izborio je minutažu, igra jako dobro i zabija. Sve ono što je nužno za razvoj i rast samopouzdanja mladog napadača.

Brentford ga je ovo ljeto htio i nudio dva milijuna eura, no Osijek je to odbio. Za njega je još ranije zainteresiran bio Dinamo, a navodno su opet bacili udicu na najveće osječko nogometno blago. Ipak, ne misli ga Bjelica samo tako pustiti. Uostalom, Belju ionako ugovor s bijelo-plavima veže do 2025. godine.

- Njegova posudba u redove Istre 1961 pokazuje se kao pun pogodak. Izborio se tamo za mjesto u momčadi, što je posebno važno, a zabio je i četiri pogotka. U Pulu smo ga poslali upravo zbog toga da se bori za sebe i svoju minutažu, jer će mu to itekako koristiti kad se vrati u naše redove. Plan nam je i bio da bude tamo godinu dana i stekne nužno iskustvo na prvoligaškim terenima te da ga nakon toga vratimo. Svjesni smo što imamo u njemu. Ima talent i kvalitetu, ali nakon što je Mierez imao onakvu prošlu sezonu nismo mu mogli garantirati potrebne minute u našoj prvoj momčadi. Iskreno, da sam bio vidovit i unaprijed znao kako će se Ramon ove sezone mučiti vjerojatno bi Belju ostavio u kadru naše prve momčadi. Ipak, mislim kako je za njega i za Osijek ovo najbolja opcija - objasnio je Nenad Bjelica, piše Glas Slavonije.

Centarfora s briljantnom tehnikom danas je gotovo nemoguće pronaći. Beljo je prototip modernog napadača koji ima kapacitet za reprezentaciju, no naravno, ako se nastavi razvijati u ovome smjeru. Na Transfermarktu vrijedi 650 tisuća eura, a Osijek će ga pustiti ako ih ponuda ostavi bez teksta.

- Vidim kako se provlači teza kako će za Dinamo vrijediti posebni uvjeti, ako ga bude želio kupiti. To ne odgovara istini, za svakog našeg igrača odredili smo cijenu, pa tako i za Belju. Znate i sami kako nismo u potrebi raditi izlazne transfere, ali danas je u nogometu teško nešto kategorički tvrditi, jer uvijek može doći ponuda koju se ne može odbiti. Nama se uopće ne žuri, jer s Beljom imamo ozbiljne planove za budućnost. Istina je kako se zanimanje za njega povećalo otkako igra u Puli.

Uostalom, s tim ciljem je Osijek i poslao Belju u Istru. Kako bi izbrusio svoj talent i jednog dana postao nova osječka devetka. Kako je krenuo, samo mu je nebo granica.