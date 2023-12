Bjelica dočekuje Real, Ancelotti se prisjetio: Dobro sam se proveo s njim. Uživali smo...

Nenad Bjelica je prije dva tjedna neočekivano sjeo na klupu Union Berlina, a u utorak od 21 sat čeka ga posebna utakmica. Njegov Union Berlin će u posljednjem kolu grupne faze Lige prvaka ugostiti Real Madrid.

Pokretanje videa ... Nenad Bjelica u Union Berlinu | Video: 1. FC Union Berlin/X

Bjelica još ne zna za poraz na klupi novog kluba, remizirao je s Bragom u prošlom kolu Lige prvaka i debitirao u Bundesligi pobjedom protiv Borussije Mönchengladbach. Union je na zadnjem mjestu, ali nadaju se trećem mjestu koje vodi u Europsku ligu. Moraju pobijediti Real i Braga ne smije slaviti protiv Napolija.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

- Čeka nas velika utakmica, ali spremni smo za nju. Igramo protiv momčadi koja igra na najvišoj razini, ali napunili smo se samopouzdanjem pobjedom u prošlom kolu u prvenstvu. Nadam se da ćemo ponoviti takvu izvedbu - rekao je Bjelica.

Ancelotti: Uživao sam s Bjelicom

Pitali su ga je li Jude Bellingham najbolji nogometaš na svijetu u ovome trenutku, ali hrvatski trener ima svog favorita.

- Sigurno je jedan od najboljih, ima važnu ulogu. Kao i svi Realovi igrači. No za mene, kao Hrvata, najbolji je Luka Modrić. Bellinghama je teško zaustaviti. Real ima sjajnu sezonu, bit će teško no imat ćemo šanse budemo li odigrali kao protiv Borussije Mönchengladbach - kazao je Bjelica.

Carlo Ancelotti jedan je od najvećih trenera u povijesti i veliki uzor Nenad Bjelici. Prije nekoliko godina, dok je trener Reala vodio Napoli, Bjelica ga je posjetio na jednom treningu i učio od trenerskog velikana.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

- Došao je kako bi pogledao jedan trening. Dobro smo se proveli. Uživali smo razgovarajući o nogometu. Drago mi je što ponovno radi - rekao je Ancelotti na press konferenciji.

Talijan ima ugovor do kraja sezone. Navodno je sve dogovorio s Brazilom, ali to nije potvrdio, ni demantirao. Novinari su ga pitali bi li se on kao trenerska legenda trebao umiroviti u Realu.

- Nisam legenda, ja sam samo trener. Igrači s fantastičnim karijerama su legende, oni moraju ovdje završiti karijeru. Igrači biraju što žele radi, te legende poput Kroosa, Modrića, Nacha... Zaslužili su mogućnost birati što će raditi u budućnosti