Nakon pet tjedana dobrih priprema dočekali smo i početak novog prvenstva. Radujemo se utakmicama, na kojima ćemo konačno imati podršku navijača, rekao je optimistični Nenad Bjelica uoči početka nove sezone.

Njegov Osijek prvenstvo otvara u petak protiv Šibenika na svome terenu od 21 sat. Bjelica i njegovi igrači puni optimizma ulaze u novu sezonu. I to s razlogom. Prošle sezone su bilo pravo osvježenje u HNL-u. Do same završnice su praktički puhali za vratom Dinamu koji se nije prošetao do naslova kao prethodnih sezona. Bilo je tu puno muke, svjestan je Bjelica da mu je malo falilo da zagorča život svome bivšem klubu, no ovaj put ga neće zadovoljiti samo drugo mjesto. Želi još više.

- Sretan sam što smo odradili vrlo kvalitetne pripreme, skoro pa svi su odradili cijeli proces priprema. Ozlijeđeni igrači su se oporavili, a novi igrači su se dobro uklopili. Bila je vrućina i teški uvjeti za trening, ali odradili smo sve što smo planirali i spremni smo za početak prvenstva. Želimo se poboljšati u odnosu na prošlu sezonu, osvojiti neku titulu, možemo biti prvaci Hrvatske, osvojiti Kup, a u Europi ostvariti maksimum. Ne namećemo si imperative, jer imamo jake protivnike u Dinamu, Rijeci, Hajduku i ostalim ekipama, ali želimo sebe poboljšavati. Nadamo se da ćemo se uz ekipu od prošle godine i nove igrače na kraju osvojiti jednu od titula koje se mogu osvojiti. Bili smo jako konkurentni Dinamu, a vidjet ćemo hoćemo li biti još konkurentniji ove godine. Dinamo je sačuvao momčad, praktički tri sezone imaju istu bazu igrača, koju sam i ja trenirao. Bit će ih teško pobijediti, ali dat ćemo svoj maksimum - kazao je trener Osijeka.

Bjelica je u Osijek stigao u rujnu prošle godine i preporodio ga. Klub je bio u rezultatskoj krizi, Ivica Kulešević nije imao lijeka za to, pa su bijelo-plavi reagirali i kontaktirali svog bivšeg igrača. On je to bez razmišljanja prihvatio. Ovo su mu bile prve kompletne pripreme s Osječanima.

- Prednost je što sam odradio cijele pripreme s ekipom. Zimske su odrađene uz puno improvizacije jer su bile jako kratke. Ne možete cijeli proces priprema odraditi u dva tjedna. Unatoč tome, i u zimski dio sezone smo dobro ušli, ali tijekom proljeća smo imali previše ozljeda, a izostanak pravih priprema je možda razlog tome. U nekim je tjednima bilo dosta naporno, no dečki su bez pogovora izvršavali sve zadatke te je atmosfera zbilja jako dobra. Dolaskom novih igrača mora se dodatno raditi na taktici i automatizmima, ali oni su to dobro prihvatili. Početak sezone je važan zbog samopouzdanja, ma zbog svega. Na prvoj utakmici vidiš jesi li dobro tempirao pripreme i jesi li spreman za ono što te čeka. Utakmica sa Šibenikom nama je najvažnija u sezoni. Želimo pobijediti i vjerujem da smo spremni za to u svakom pogledu - rekao je Bjelica.

U petak je na repertoaru Šibenik. Narančasti su prošle sezone pokazali da zaslužuju biti u elitnom društvu hrvatskog nogometa, no klub je doživio brojne promjene. Nema ključnih igrača kao što su Schildenfeld, Bulat, Prince Ampem, Labrović, tu je i novi trener Mario Rosas. Što očekivati od njih?

- Pogledali smo neke pripremne utakmice Šibenika. Imaju novog trenera, iako su i prošle sezone imali dva različita trenera. Naravno, ne znamo filozofiju njihovog novog trenera. Imaju neke nove igrače, ali njih poznajemo i nema nekih prevelikih iznenađenja kod njih. Oni će se sigurno dizati tijekom prvenstva, očekuju još neka pojačanja, sigurno će biti neugodan protivnik - kazao je.

Osječani su ove sezone poprilično aktivni na tržištu. Doveli su Bralića, Nejašmića, Hiroša, Gržana, s posudbe se vratio Mance, a najavio je Bjelica i novo pojačanje. Riječ je o bivšem igraču Dinama Ivanu Fioliću (25) koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u poljskoj Cracoviji, a pod ugovorom je s belgijskim Genkom.

- Ivanov dolazak očekujemo večeras, obavit će liječnički pregled i sutra potpisati ugovor, ako ne bude problema. Što se tiče izlaznih transfera, najaktivnije je kod Igora Silve, ali nas trenutno ponuda ne zadovoljava, tako da još ne govorimo o transferu. Ako bi on otišao, onda bismo vjerojatno reagirali na toj poziciji - kaže Bjelica.

Tko se najbolje snašao od novih igrača?

- Ako gledamo pojedinačno, u najboljem je stanju Šime Gržan, koji je došao i na početak priprema u jako dobrom stanju. Nametnuo se u radu i rekao bih da je na sto posto. Tu je i Nejašmić, koji neko vrijeme nije trenirao s Hajdukom, ali je radio individualno te je također na vrlo visokoj razini. Bralić nije navikao na ovakav intenzitet treninga, no u utakmicama koje je odigrao je pokazao da je pojačanje u našoj obrani. Hiroš je igrač kojem treba doza svježine da se iskaže. On je sada na nekih 70-80 posto, ali i to je dovoljno da nam pomogne. Kod njega je proces adaptacije nešto dulji nego kod ostalih igrača. Mance je isto na sto posto. Govorim o njemu kao o novom igraču jer nije bio tu prošle sezone, kao i Malenica te Grgić - zaključio je Bjelica.

Mihael Žaper je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Osijeka, a na pripremama je u odsustvu Škorića preuzeo i kapetansku traku. Što on očekuje od Osijeka ove sezone?

- Mislim da u ovoj sezoni trebamo napasti neki trofej. Ja bih to volio, a vjerujem i svaki igrač. Vodimo se time da gledamo svaku iduću utakmicu, ova protiv Šibenika je stoga zaista najbitnija i idemo po pobjedu. Mislim da smo puno bolji nego prošle sezone. Naš momčadski duh je specifičan, izvlačimo ono najbolje jedno od drugih i stručni stožer nam je tu jako pomogao - kazao je Žaper.