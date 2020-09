Bjelica i ja bili smo kapetani u Osijeku, i tada je odskakao, a sad će napasti Dinamo i naslov

Osijek se potrošio protiv Basela i tu vidimo svoju šansu. Nešto će se i nas u nedjelju pitati, zaključio je Zoran Kastel, pomoćnik trenera Varaždinaca Samira Toplaka

<p>Nogometaši Varaždina i Osijeka u nedjelju igraju utakmicu petoga kola 1. HNL. Osijek u Varaždin dolazi nakon poraza 2-1 od Basela u 2. pretkolu Europske lige i s novim trenerom <strong>Nenadom Bjelicom</strong>.</p><p>Bjelici Varaždin nije ostao u lijepom sjećanju prošle sezone kada je tada zadnja momčad s 1-0 pobijedila favorizirani Dinamo.</p><p>Taj poraz Dinamo je pretrpio nakon maestralne pobjede protiv Atalante u skupinama Lige prvaka.</p><p>Ovaj put Bjelica dolazi u Varaždin s Osijekom i ponovno nakon europske utakmice. Zanimljivo je da će na klupi Varaždina biti Bjeličin nekadašnji suigrač iz Osijeka <strong>Zoran Kastel</strong> koji je uz Branka Lađevića pomoćnik treneru Samiru Toplaku.</p><p><em><strong>Kastel (desno) uz Borisa Živkovića i Gorana Vlaovića</strong></em></p><p>- Bjelko i ja se znamo od malih nogu te se povremeno čujemo. On je bio kapetan godišta nogometaša Osijeka rođenih 1973., a ja 1972. godišta. Već kao klinac se nametao i vidjelo se da će napraviti velike stvari u karijeri. On je vrlo korektan dečko i kao igrač bio je vrlo inteligentan pa ne čudi njegov trenerski uspjeh - rekao je Zoran Kastel, koji je s Bjelicom dijelio svlačionicu u Osijeku 1992. godine.</p><p>Kasnije je Kastel otišao na posudbu u Belišće i vratio se u Osijek u sezoni 1993./1994., no Bjelica je 1993. godine otišao u španjolski Albacete.</p><p>- On je odskakao u to vrijeme. Bio je nešto između desetke i osmice, ali plemeniti vezni igrač koji nije igrao u samo jednom smjeru. Bio je kompletan i osim što je bio iznimno opasan prema naprijed, maksimalno se trošio u igri prema nazad. Zbog toga je u ono vrijeme, kada je nije bilo tako lako napraviti inozemni transfer, otišao u Albacete te je kasnije igrao u Betisu, Las Palmasu i Kaiserslauternu - dodao je Kastel koji uvjeren da će Bjelica u Osijeku napraviti rezultatski iskorak.</p><p>- On je vrlo ambiciozan. Osijek je sigurno sredina koja se želi umiješati u borbu za sami vrh 1. HNL, a Bjelica, u kojem ima inata i velike volje za radom, je idealan izbor za trenera. Igrački kadar mu je takav kakav je, sigurno će se još pojačavati, a ako ne ovu sezonu, Bjelica će s Osijekom napasti Dinamo - priča nam Kastel koji je najbolje igračke dane proveo u Varteksu i u Varaždinu se skrasio.</p><p>- Ovdje imam svoj život i povremeno skoknem do Osijeka. Ipak, tamo imam mnoge dobre prijatelje - dodao je 48-godišnjak koji je za Varteks upisao 187 nastupa i postigao devet golova.</p><p>U slobodno vrijeme s prijateljima ode riječni ribolov.</p><p>- To je ostalo još iz Osijeka. Morate imate neki svoj ispušni ventil iako u posljednje vrijeme baš i ne stignem - tvrdi Kastel koji vidi šansu svojeg Varaždina u utakmici protiv Osijeka u 5. kolu 1. HNL.</p><p>- Osijek se potrošio protiv Basela i tu vidimo svoju šansu. Nešto će se i nas u nedjelju pitati - zaključio je pomoćnik Samira Toplaka.</p>