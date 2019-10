Bjelica i Kulešević: Prijatelji iz djetinjstva u borbi za bodove!

NAJAVA

Prvu HNL petom utakmicom u 13. kolu u Maksimiru zatvaraju Dinamo i Osijek. Današnji suparnici na klupama prijatelji su, dijele zajedničko odrastanje pored Drave. Evo što kažu šefovi stručnih stožera...

Nenad Bjelica, trener Dinama: - Uspjeli smo se regenerirati od Harkiva, svi igrači koji su igrali protiv Šahtara, na raspolaganju su i protiv Osijeka. Jedino neće biti Dine Perića, koji ima crveni karton. Mario Gavranović je spreman i konkurira za utakmicu. Momčad Osijeka igra dobro, drago mi je zbog Kuleševića, s njim sam odrastao, živjeli smo zgradu do zgrade. Drago mi je da je dobio šansu i da je iskorištava na ovakav način. No... Ja vjerujem u: Dinamovu pobjedu.Nadamo se da će naši navijači doći u većem broju nego na posljednjim utakmicama, mislim da je to momčad apsolutno zaslužila. Vrijeme odigravanja utakmice je nedjelja, pravi dan za dolazak na utakmicu. Vjerujem da će nam biti veliki vjetar u leđa protiv protivnika koji je u vrhu HNL-a.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ivica Kulešević, trener Osijeka: - svjesni smo da ćemo, ako želimo, a želimo, uzeti tamo nekakav plijen, morati biti daleko bolji nego što smo bili u Zaprešiću. Najvažnije je da ne primimo rani gol. Nedostajat će nam Kleinheisler, Bočkaj, Šorša, Jugović, Lopa i Igor Silva, a najveći problem imamo na poziciji desnog beka. Sve tri opcije su nam izvan stroja, a u ovom trenutku najbliži tomu je Boško Šutalo. Ne znam, možda "izmislim" nešto treće. Bili smo jako dobri Bjelica i ja. Igrali smo zajedno, ali razišli smo se u karijeri. Kad sam ja ušao u momčad, on je već bio otišao u Albacete, a kad se vratio, ja sam otišao drugim putem. Jedan drugoga poštujemo i drago mi je da Bjelko niže uspjehe.