Bjelica ipak 'spasio' prvenstvo: Mierez uništio stopere Dinama, Osijek kreće u borbu za naslov!

Zoran Mamić mora žaliti za zicerima Gavranovića i Jakića s kraja prvoga dijela, takvi su promašaji u velikim derbijima ipak - neprihvatljivi. Osijek nije nadigrao 'modre', ali bodovi zasluženo ostaju u Gradskom vrtu

<p>Osijek je u velikom derbiju 12. kola Prve HNL svladao (2-0) Dinamo, tako stigao na samo tri boda zaostatka za hrvatskim prvakom. Da, Osijek je danas u Gradskom vrtu 'spasio' prvenstvo, jer da su 'modri' slavili pobjegli bi najbližem pratitelju na nedostižnih devet bodova. Golove za domaćina postigli su Marin Pilj i Mihael Žaper, a Dinamo s pravom žali za propuštenim prilikama s kraja prvoga dijela utakmice... </p><p>Nenad Bjelica nije mogao računati na sedmoricu (Lončar, Caro, Grgić, Jugović, Lopa, Grezda i Bočkaj), a Zoran Mamić na šestoricu (Perić, Gvardiol, Franjić, Tolić, Majer i Kastrati) igrača, pa su 'modri' u derbi ušli s nekoliko taktičkih promjena. Dinamo je tako zaigrao u formaciji 4-4-2 s rombom u sredini, dok Mislav Oršić nije bio na 'svom krilu', već se našao iza dva centralna napadača - Gavranovića i Petkovića.</p><p>Osijek i Dinamo u trenutnim su uvjetima (obje momčadi pune izostanaka zbog korone) odigrali vrlo dojmljivih 45 minuta, domaćinima je pripao uvod dvoboja, Zagrepčani su dominirali u završnici prvog dijela. Igralo se žestoko (Theophile požutio već u 16. sekundi) i agresivno, ali smo u toj dionici vidjeli i dosta zanimljivih prigoda. Osijek je prijetio preko Majstorovića i Miéreza (glavama tukli pored gola) i Žapera (nogom preko gola), no niti jedan udarac Osječana nije išao u okvir gola.</p><p>A onda su krenuli 'modri' koji su u tom periodu morali do stići do vodstva. Prvo je Oršić sjajno tukao iz slobodnjaka, pa su dva velika zicera propustili Gavranović i Jakić. Mario Gavranović lukavo je izbjegao zaleđe, ali ga je zaustavio raspoloženi Ivušić, dok je Jakić promašio nemoguće. I poslije odlične povratne lopte Petkovića sa samo pet metara prebacio cijela vrata. A to je u ovakvim derbijima - neoprostivo.</p><p>Bez obzira na strijelca Pilja, sigurnog vratara Ivušića i dominantne stopere Škorića i Majstorovića, u velikom derbiju oduševio je Ramon Mierez. Argentinski napadač cijelo je vrijeme (igrao do 63. minute) mučio Dinamove stopere (zbog prekršaja na njemu požutili su i Theophile i Lauritsen), pokraj njih primao lopte, dominirao u skoku, razigravao suigrače, pa i asistirao za pogodak Pilja. Mierez je zbog ozljede morao napustiti igru, vjerujemo kako su i Dinamovi stoperi u tim trenucima istinski odahnuli.</p><p>Dinamo je do kraja utakmice tražio priliku za izjednačenje, krenuli su 'modri' na sve ili ništa, domaća je momčad imala još niz dobrih kontranapada. Osječani su pobjedu potvrdili u sudačkoj nadoknadi, Silva je ubacio iz kuta, a Žaper na drugoj vratnici pogodio za 2-0. Zagrepčani su početkom studenog imali ugodnu prednost na prvenstvenoj ljestvici, ali su remijem (1-1) kod Lokomotive, sada i porazom (1-0) u Osijeku sami sebi zakomplicirali situaciju. I sada se u finišu europske jeseni, ozbiljno moraju baviti i HNL-om.</p><p>I za kraj, velike čestitke i Nenadu Bjelici i Zoranu Mamiću. Oba trenera u najavi ove utakmice, koja doista nije kao sve druge u HNL-u, nisu 'rigali vatru' jedan prema drugome, niti se žalili (a mogli su) na brojne probleme unutar momčadi, već su u ovaj derbi ušli prilično korektno, ali i otvorenog garda. I Osijek i Dinamo zaigrali su na pobjedu. Na koncu su s(p)retniji bili Osječani, a Dinamo je treći put u četiri posljednja nastupa (uz jedan remi) 'pao' u Gradskom vrtu. Da, ovakav Osijek može ući i u ozbiljnu borbu za naslov prvaka...</p>