Golijada u V. Gorici! Dinamo na krilima Oršića srušio domaćine

45' Poluvrijeme

Kraj prvog dijela. Dinamo je imao samo dvije šanse i iz obe šanse su zabili gol. Prvo Oršić pa onda i Kadzior. Gorica je do te 25. minute bila bolja momčad, no nisu nikako uspjeli to sve kompletirati završnicom. Falilo je nešto, a onda im je Dinamo pokazao na drugoj strani kako se to rani i zabio dva gola...