Bjelica je Masterchef: Što još sprema čarobnjak iz Dinama?

Lijepo je ovih dana biti dinamovac. Dvije ljestvice, a na obje su “modri” prvi. Navikli su biti na prvome mjestu HNL-a posljednjih 10-ak godina, ali u Europi je to bila samo puka maštarija. Tko bi reko čuda da se dese, idu stihovi Halida Bešlića, koji je jako popularan u svlačionici Dinama. Baš? Tko bi rekao da će Zagrepčani nakon tri kola Europske lige imati devet bodova.

Jedan on onih koji bi se tome nadao i jedan od onih koji bi se to možda i sudio izgovoriti je Nenad Bjelica.

- Ako uđemo u Ligu prvaka, nećemo tamo biti kanta za nabijanje, imat ćemo što reći, vjerujem da ćemo nekoga iznenaditi - rekao nam je Nenad Bjelica par dana prije uzvrata protiv švicarskog Young Boysa Dinamov trener.

- Ako na kraju završimo u Europskoj ligi, tamo ćemo biti jako opasni. Vidjet ćeš da ćemo imati dobre rezultate - dodao je tad Bjelica, koji je odmah nakon izvlačenja skupina poručio kako je skupina po mjeri i kako je itekako prolazna.

Arhitekt europskog Dinama, trenerski maestro, tako se Bjelici tepa posljednjih tjedana, svojim igračima je šef, uskoro će biti i MasterChef. Približava se dan velikog slavlja, osiguranja proljeća u Europi i Bjelica će morati zasukati rukave.

Opušteni i dobro raspoloženi Bjelko je gostujući u studiju 24sata 12. listopada obećao da će kuhati igračima ako izbore proljeće u Europi. Sad su na korak od toga.

- Znam kuhati, ali osnovne stvari. Obožavam kulen, to bi moglo biti predjelo. Mogu napraviti i juhu i neku paštu s tunom kao glavno jelo. Uz to neka vide - poručio je prije tri tjedna uz osmijeh trener hrvatskog prvaka.

U međuvremenu je napravljen još jedan veliki korak prema prezimljavanju u Europi,

Nenad je svjestan kako će obećanje morati ispuniti.

- Svako obećanje sam ispunio, pa ću ispuniti i ovo - rekao nam je Bjelica.

Kako ga i ne bi ispunio. Atmosfera je doista sjajna i to će njegovo kuhanje igračima dodatno zbližiti momčad. Može se Bjelica “izvući” od kuhanja ako plati večeru, teletina ispod peke i janjetina su uvijek poželjni, ali to ne bi bilo to.

Kako će mu onda igrači u šali moći prigovoriti ako neko od jela koje bude spremao ne bude dovoljno slano? Bolje će biti ovako, kad trener te odluči, neka ih počasti, zaslužili su to. Dinamo doista djeluje gotovo savršeno pod njegovim vodstvom.

Ako završi prvi u skupini, Dinamo bi mogao na lakše protivnike u 1/16 finala.

‘Prijetili’ bi klubovi poput Slavije, Astane, PAOK-a...

Što bi Masterchef Bjelko pripremio za njih?

JAKI ENGLEZI Fish and Chips, tradicionalno englesko jelo, to je ono što “modri” svakako trebaju izbjeći. Naravno, ne mislimo doslovno na objed nego eventualne protivnika iz Engleske u 1/16 finala. Ako završe drugi, onda bi mogli na Chelsea ili Arsenal. To ne bi bilo nimalo dobro.

Dinamo ima sve što treba imati jedna prava europska momčad. Kemija, svi redom pričaju o tome. Kad stvorite kemiju, onda je sve puno lakše, kao i u odnosu muškarca i žene. Sve je nekako ljepše.

Danas će “modri” od 17.30 gostovati kod Slaven Belupa u Koprivnici, nakon toga ih u srijedu čeka Kup u gostima protiv Zeline, zatim derbi protiv Osijeka u Gradskom vrtu i Trnava u Europskoj ligi. Dva su nova naporna tjedna pred Bjeličinim trupama.

Opet će u Koprivnici biti rotacije koja se zasad pokazala kao jako dobar recept. Nestrpljivo se čeka nova europska utakmica, pobjedom bi se napravio i krucijalni korak prema prvome mjestu u skupini.

To bi moglo značiti i neke lakše protivnike u ždrijebu 1/16 finala 17. prosinca.