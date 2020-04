'Moj kum Bjelica je i na odlasku iz Dinama ostao velik čovjek...'

Možda nisam prava osoba koja treba suditi o radu Nenada Bjelice, tu sam previše subjektivan, ali siguran sam kako će proći jako dugo vremena dok netko s Dinamom ne ostvari slične rezultate. Uostalom, tako misle i svi normalni ljudi u državi, kaže nam Damir Kurtović, nekada nogometaš osječke Olimpije, ali i najbolji prijatelj Nenada Bjelice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovaj se dvojac zna praktički cijeli život, a na naš poziv Damir Kurtović je odmah mislio kako se tu radi o nekoj novoj 'spački' Nenada Bjelice.

- Joooj, pa to vam je sigurno Nenad rekao da me nazovete, pa da me malo zafrkavate, je li tako? Zašto to mislim? Pa poznajem ga od pelena, haha - smijao se Kurtović, pa dodaje:

- Ma mi se poznajemo cijeli život, još od 4. razreda osnovne škole. Najbolji smo prijatelji, kumski smo vezani, a ostali smo nerazdvojni u dobrim i lošim vremenima. I to je najvažnije. O Nenadu kao osobi mogu samo pričati o superlativima.

Kako vi gledate na njegov dvogodišnji rad na klupi Dinama?

- Gledajte, publika se vratila na stadion, u Zagrebu se ponovo osjećala ta želja za odlaskom na utakmice. Više se nisu dijelile, već su se tražile karte više. Vladalo je jako dobro ozračje oko kluba, navijači su bili uz Dinamo. Evo, ja radim u jednoj specifičnoj firmi koja puno surađuje sa strancima i kod njih je postojao veliki interes za Dinamom. Baš me zanima što će sada dalje biti s 'modrima'. Kažem, proći će vremena dok netko ne ponovi njegove rezultate.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nenad Bjelica je na rastanku s Dinamom bio prilično emotivan, tu je pala i poneka suza...

- Iskreno, Nenad u takvim situacijama zna pokazati osjećaje, ali drago mi je i ponosan sam što je na kraju cijele priče ostao velik čovjek. Na rastanku s Dinamom nije rekao niti jednu ružnu riječ, a siguran sam kako će to i navijači Dinama znati cijeniti. Osobno, volim kad netko pokaže svoje osjećaje, Bjelica je to još jednom napravio. Dinamo je dvije godine imao pravog trenera, u to su se svi mogli uvjeriti.

Jednom ste Nenada Bjelicu usporedili i s Diegom Simeoneom...

- Diego Simeone je trener kojeg on voli i jako cijeni, igrao je protiv njega, ali se i kao trener borio protiv njega. Imaju tu neku zajedničku crtu, vole pokazati emocije. Nenad zna biti dosta energičan uz aut-liniju, ali je čista suprotnost u privatnom životu. Tu je miran i staložen, točno zna što želi i od njega je teško izvući neku krivu riječ.

A koji je po vama sljedeći korak u trenerskoj karijeri Nenada Bjelice?

- Njegova budućnost? Ma zna se što Nenad želi, to su Italija, Španjolska ili Njemačka, ne bi bio nitko sretniji od mene kada bi mu se te želje i ostvarile - završio je Damir Kurtović.