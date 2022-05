Bjelica je prelomio oko Osijeka. Već ima planove za novu sezonu

U Osijeku je proteklih tjedana bilo prilično burno, no kraj još jedne prvenstvene sezone smirio je određene tenzije u Gradskom vrtu. Barem, za sada.

Nenad Bjelica otvoreno je izrazio nezadovoljstvo suradnjom s prvim operativcem kluba Vladom Čoharom, pa su u medijima letjele otrovne strelice na "obje strane". Vlado Čohar bio je jedna od tvoraca šampionske Rijeke, tu je ispunio očekivanja riječkih navijača, dok osječke zaljubljenike u "bubamaru" još nije oduševio.

Dapače, Nenad Bjelica i Vlado Čohar praktički niti ne komuniciraju, a to može biti potencijalni problem za budućnost. I stvar koja se, u Gradskom vrtu, pod hitno mora riješiti. Gotovo svi navijači Osijeka, pa i oni najvjerniji (Kohorta), stali su na stranu trenera, svima je jasno kako je Nenad Bjelica podigao klub na svim razinama. OK, Osijek i dalje čeka prvi trofej po vodstvom sadašnjeg trenera, ali klub rapidno raste. I Osijek je uvijek tu, na korak do ozbiljnih stvari.

Nenad Bjelica ujedinio je Osječane, a u matični klub doveo nekoliko ozbiljnih nogometnih imena. Vjerujte, da nije Nenad Bjelica na klupi Osječana, Gradski vrt ne bi bila toliko privlačna sredina Miji Caktašu, Kristijanu Lovriću, Karlu Bartolecu... Osijek je prvenstvenu sezonu zaključio na trećem mjestu, na koncu s 10 bodova zaostatka za vodećim Dinamom, igralo se i polufinale Kupa. A da su Osječani imali samo jednog raspoloženog napadača (Mierez?), u Gradski vrt je mogao stići i jedan trofej.

Tenzije su se sada smirile, Nenad Bjelica sa svojim stožerom već radi plan za početak priprema koje kreću 13. lipnja. Trenirat će se u Osijeku, posjetiti i Sveti Martin na Muri, a do tada će trener Osijeka svakodnevno raditi na jačanju svoje momčadi. Već je jasno, dosta sadašnjih prvotimaca ne može pratiti ritam pobjedničkog Osijeka, pa će pojedinci dobiti "cipelu". A napadačke probleme u Gradskom vrtu riješit će Dion Drena Beljo. Jedino ako za njega ne stigne kakva nemoralna ponuda...

