Bjelica, kemija i pun Maksimir: Ovaj Dinamo može i prezimiti!

Podrška punog Maksimira neposredno nakon gašenja Dinamovog sna o skupinama Lige prvaka potvrdila je da se zagrebačka publika vratila svom voljenom klubu.

Željan je grad pravog, europskog nogometa, a takav ćemo i gledati ove jeseni jer 'modri' Nenada Bjelice djeluju kao momčad sposobna za prezimiti u Europi nakon gotovo četiri desetljeća. Od te opjevane 1970. i Gelsenkirchena...

Razlozi za optimizam rodili su se ovoga ljeta, a ako negdje slučajno nestane zanosa, duh Vatrenih iz Rusije donosi dodatni elan.

Trener koji zna što radi

Konačno i nakon dugih lutanja u traženju istinskog lidera, ovo je čovjek koji sja samopouzdanjem. Zna što radi od prvoga dana! Dinamova formacija 4-1-4-1 danas je prepoznatljiva, a prvih 11 je iskristalizirano zahvaljujući Nenadu Bjelici.

Momčad je nakon totalne rekonstrukcije ovoga ljeta dobila jasne konture pa se zna, kako narod kaže, tko kosi, a tko vodu nosi. Ne možemo se oteti dojmu da Bjelica pomalo podsjeća na Zlatka Dalića - prilično je miran, staložen i razborit u svojim istupima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U svom poslu djeluje logično k'o sat, nije sklon komplikacijama i znanjem stvara neophodan autoritet.

Kad nitko nije znao što očekivati od novog Dinama uoči prvog europskog izazova protiv nezgodnog izraelskog Hapoela, stvorio je momčad koja je u svojoj premijeri utrpala pet komada.

Povratak publike

Na krilima euforije srebra Vatrenih te razbijanja Hapoela i Astane zagrebačka se publika zaželjela nogometa. Iako Maksimir ove jeseni neće doživjeti Ligu prvaka, postoji sasvim dovoljan broj mamaca koji će privući ljude na stadion.

Europska liga, istina, nije atraktivna kao njena 'starija sestra' i neće u glavni grad dovesti Lionela Messija ili Cristiana Ronalda, no tko bi to bio nezadovoljan da mu se, recimo, ponudi odlazak na utakmicu Dinama i Arsenala? Ah, odmah naviru lijepe uspomene iz 2015., pa zašto ne to ponoviti?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Borbu protiv Švicaraca pratilo je 28.137 gledatelja u pravoj, nogometnoj atmosferi. Atmosferi kakvu ovakav Bjeličin Dinamo zaslužuje još najmanje triput ove jeseni kao snažan vjetar u leđa u borbi za nešto što se u Zagrebu čeka predugih 48 godina.

Nema Soudanija? OK, Dinamo je danas - momčad!

Predugo je Dinamo u svojim europskim avanturama ovisio o jednom čovjeku, toj zvijezdi od koje se očekivalo da potegne kad svi stoje mirno. Nema više tih situacija da svaki igrač na terenu traži tog 'jednog', ma tko god on bio! Ako Olmo ima slabiju večer, iskoče Hajrović ili Oršić. Ukoliko zakaže Gavranović, Budimir je spreman.

Godinama je to bio Sammir, nakon njega Soudani, neosporno igrači visoke kvalitete. Imaju 'modri' i danas igrače koji jednim potezom mogu naštetiti protivniku počevši od Olma, preko Hajrovića pa do Gavranovića.

Ipak, Bjeličin Dinamo danas je kompaktna momčad koju krasi zajedništvo, novi trener je stvorio života vrijednu koheziju među igračima i to uistinu nije teško primijetiti dok gledate kako momci igraju jedan za drugog.

Luksuzna širina kadra za sve izazove

U odnosu na prethodnu sezonu Dinamo u rosteru ima 12 novih igrača. Kadar će se, očekivano, još izdefinirati do kraja kolovoza, no i bez toga se može konstatirati da Nenad Bjelica na raspolaganju ima širinu rostera. Za svaku poziciju konkuriraju po dvojica jednako kvalitetnih igrača.

Dokaz? Velika borba za 'jedinicu' između sjajnog Danijela Zagorca i drugog golmana Vatrenih, Dominika Livakovića.

Kadar je selektiran smisleno i tu se vidi jasan rukopis trenera. Nedostaju Moro i Majer? U redu, tu su Gojak i Olmo. Da u svoj toj Dinamovoj širini postoji kvaliteta svjedoče i početni rezultati u HNL-u. 'Modri' su prvi s tri boda više od Rijeke nakon pet kola, a do četiri pobjede i remija stigli su nakon brojnih rotacija Bjelice.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Luksuz kakav nema nitko u Hrvatskoj i kvaliteta više u borbi za obranu duple krune!

Tek je protiv Osijeka u četvrtom kolu koristio udarne snage dok se u utakmicama protiv Rudeša i Lokomotive dogodilo da je promijenio 10 i 11 igrača u odnosu na prethodnu europsku utakmicu!

Dečki, pa vrijeme je! Ovo je godina čuda...

Da, dečki, vrijeme! Ovo je godina čuda. Konačno, dočekali smo i veliki iskorak briljantnih Vatrenih na Mundijalu pa na krilima doživljaja koje ćemo pamtiti cijeli život, pozitivnije gledamo na svaki sljedeći izazov.

Već i ptice na grani znaju da Dinamo u Europi nije prezimio od Schalkea 1970., a ove sezone je vrijeme da i to (pre)dugo iščekivanje udari u zid.

Nadanja nisu neosnovana, Dinamo će u četvrtak u ždrijebu za Europsku ligu biti u trećem jakosnom šeširu i sasvim je izvjesno da u Zagreb stiže jedna vrhunska momčad, jedna adekvatna snazi 'modrih', ali i jedna s kojom Dinamo, u svom najboljem izdanju, ne bi trebao imati problema.

A kad je tako, zašto ne bi vjerovali u novu lijepu nogometnu priču?

