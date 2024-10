Bjelica kritizirao krilne igrače, u Salzburgu bez njih u postavi?!

Dinamo se "spotaknuo" u 10. kolu HNL-a i odigrao remi (2-2) protiv Istre 1961 na gostovanju na Aldo Drosini. Nenad Bjelica je poslije Pule čak i "opleo" po krilma. Prvi put otkako se vratio u Maksimir jasno i glasno kritizirao svoje igrače.

- Generalno, mi ni danas ni u Varaždinu nismo dobili puno od krilnih igrača. Ni Cordoba ni Hoxha ni Pjaca ni Stojković nam nisu dali puno, ne mogu biti zadovoljan. Danas smo imali agresivnog suparnika, nisu nam dali disati, nismo uspjeli razviti svoju igru - rekao je Bjelica i bio u pravu.

Najbolju utakmicu pod njegovim vodstvom Dinamo je odigrao protiv Monaca (2-2), a tad je momčad zaigrala bez krilnih igrača. U sustavu 3-5-1-1 Petković je bio usamljen, Baturina iza njega, a Ristovski i Pierre-Gabriel djelovali kao krilni bekovi. I sve je izvjesnije kako će Bjelica nešto slično zaigrati i u Salzburgu, od krilnih igrača doista dobiva premalo.

Protiv Lokomotive (5-1) na krilima su počeli Hoxha i Cordoba, njih kasnije zamijenili Pjaca i Špikić. Prva dvojica bili su dominantniji, ali nitko nije ni zabio ni asisitirao. U Varaždinu (1-0) su opet krenuli Hoxha i Cordoba, s klupe ušli Mbuku i Špikić. Istina, Kolumbijac je zabio za pobjedu, ali do tog gola (i poslije njega) vjerojatno bio najlošiji na terenu.

Bjelica se u Puli odlučio za Stojkovića i Pjacu, to opet nije bilo dojmljivo. Stojković je bio lagan, rastrčan, ali i nekonkretan. Taj dečko može i mora puno više, iako je s obzirom na prošlost s ozljedama pokazao više od drugih.

Kasnije su umjesto njih ušli Petković i Kačavenda, Dinamo je finiš susreta dočekao u potpuno drugačijoj formaciji jer su išli na sve ili ništa, a gosti su imali igrača manje.

No, čim Bjelica u svakoj utakmici mora mijenjati krilne igrače, znači da s pravom može biti nezadovoljan. Do sad je od njih zabio tek Cordoba, ali on se u Puli (vjerojatno i za Salzburg) sam izbacio iz momčadi.

Cijele sezone sedmorica krila zabila su zajedno tek sedam golova od 33 Dinamova u svim natjecanjima. Sedam su ih zabili i braniči...

Trener Dinama je sad u velikoj dvojbi trebaju li mu uopće krilni igrači za Salzburg. Ili će Dinamo opet popuniti sredinu, osloniti se na gusti vezni red, pa individualnu klasu Baturine i Petkovića. Sve je moguće...