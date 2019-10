'Kuleševića sam znao još kao dijete, ali pobjeđujemo Osijek'

Nadamo se da će naši navijači doći u većem broju nego na posljednjim utakmicama, mislim da je to momčad apsolutno zaslužila. Vrijeme odigravanja utakmice je nedjelja, pravi dan za dolazak na utakmicu. Vjerujem da će nam biti veliki vjetar u leđa protiv protivnika koji je u vrhu HNL-a, rekao je trener Dinama Nenad Bjelica i nastavio:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Uspjeli smo se regenerirati od Harkiva, svi igrači koji su igrali protiv Šahtara, na raspolaganju su i protiv Osijeka. Jedino neće biti Dine Perića, koji ima crveni karton. Mario Gavranović je spreman i konkurira za utakmicu - rekao je Bjelica.

U povijesti HNL-a samo su dva trenera Osijeka uspjela pobijediti u Maksimiru. Jednom Stanko Mršić i dvaput Zoran Zekić. Ivica Kulešević ima priliku ući u to elitno društvo. Zekić je pobijedio dvaput po 1-0, u travnju 2108., Nikolu Jurčevića, kada je gol zabio Gabrijel Boban, i u rujnu 2016. Zlatka Kranjčara, kada je strijelac bio Josip Knežević.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Stanko Mršić je slast pobjede osjetio protiv Marijana Vlaka, 9. rujna 2000., a strijelac jedinog gola bio je Damir Vuica. To su jedine tri pobjede Osječana, koji je u Maksimiru znao teško stradati. Gubili su Osječani dvaput po 5-0, jednom 6-0, pa 6-1, 7-1, a šest puta dobili su 'četvorku'.

- Momčad Osijeka igra dobro, drago mi je zbog Kuleševića, s njim sam odrastao, živjeli smo zgradu do zgrade. Drago mi je da je dobio šansu i da je iskorištava na ovakav način. Vjerujem u Dinamovu pobjedu...

No Ivica Kulešević se ne predaje. I on smatra da ima momčad koja može do pobjede.

- Ne idemo s bijelom zastavom tamo. Također, svjesni smo da ćemo, ako želimo, a želimo, uzeti tamo nekakav plijen, morati biti daleko bolji nego što smo bili u Zaprešiću. Najvažnije je da ne primimo rani gol - rekao je Kulešević, koji je u velikim problemima jer mu za utakmicu nedostaje čak šest igrača. Zbog ozljeda nema Kleinheislera, Bočkaja, Šorše i Jugovića, a treći žuti karton iz konkurencije je izbacio Lopu i Igora Silvu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Računam na visoku motiviranost igrača, a najveći problem imamo na poziciji desnog beka. Sve tri opcije su nam izvan stroja, a u ovom trenutku najbliži tomu je Boško Šutalo. Ne znam, možda "izmislim" nešto treće - završio je Kulešević.

E, sad, što će izmisliti, vidjet ćemo u nedjelju. Nakon utakmice protiv Šahtara, u kojoj je Dinamo bio dominantan protiv prvaka Ukrajine, Kuleševiću sigurno nije lako. U Maksimiru su uvjereni da Osijek nema šanse, da će derbi pokazati da je Dinamo daleko najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj. No mislili su to i prošle godine, kad su izgubili 1-0...