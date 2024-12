Bjelica: Limitirani smo igračima u obrani! Pjaca: Nikad poslije Celtica nisam više zabio hattrick

Dinamo je stigao i do 6. kola Lige prvaka, u Maksimir u utorak (od 18.45) stiže Celtic. Hrvatski i škotski prvak nastavljaju borbu za mjesta među 24 najboljih momčadi elitnog natjecanja, a sad se nakon deset godina opet susreću u Zagrebu. Dinamo je u tadašnjem ogledu na krilima trostrukog strijelca Marka Pjace slavio 4-3, a večeras se na pressici uz Nenada Bjelicu pojavio baš - Pjaca.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru | Video: GNK Dinamo

- Gledali smo kako poslije Slaven Belupa oporaviti momčad, regenerirali smo se, danas ćemo još odraditi završni trening. Vjerujem da ćemo se pripremiti psihički i fizički za sutrašnji izazov - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Apsolutni sam optimist. Kako na životnom planu, tako i sada. Pogotovo kad odigramo utakmicu kao protiv Slaven Belupa. Bio sam zadovoljan svime što smo napravili tada. Sve smo zahtjeve primijenili na terenu, ali nismo zabili, da jesmo barem 50 posto svojih šansi onda bi bilo tri-četiri razlike za nas. I to nam budi optimizam.

Situacija sa zdravstvenim stanjem u momčadi?

- Sve je slično kao i protiv Slavena, a na raspolaganju nam neće biti ni Ademi. Torrente? On bi vjerojatno mogao biti u kadru, ako bude trebalo. Vraćaju se Ristovski i Rog, dok iz kadra ispada pet igrača: Moharrami, Perić, Perković, Oliveras i Bočkaj, koji nisu prijavljeni za Ligu prvaka. Bit će s nama nekoliko juniora, imamo 15-16 profesionalaca, tko istrči dat će sve od sebe. To je moj jedini zahtjev.

Susret Dinama i Borussije Dortmund u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Malo o Celticu:

- Sjajna su momčad s dobrim pojedincima, odlično vođeni. Igraju jasan sustav 4-3-3 s vrlo moćnim krilima, veznim igračima koji jako puno trče i napadaju dubinu. Agresivni su i brzi, imaju tri kvalitetna Japanca, kompletna su momčad. Njihov trener puno rotira, zbog toga su u prednosti, lakše im je nego nama. Zasluženo su prvi u Škotskoj, atraktivni su i brzi, s puno igrača idu u završnicu.

Bjelica bez obzira na težak period, vjeruje u svoju momčad...

- Slaven mi je vratio samopouzdanje. Kad svih 16 igrača odigra kvalitetno, to daje samopouzdanje. Nismo sretni zbog promašenih prilika, ali to je nogomet. Moramo nastaviti raditi, fizički se oporaviti, ali nemamo za to puno vremena nakon pet mjeseci sezone. Igračima treba svježina, danas ćemo još odraditi prekide.

Kako će Dinamo igrati, s tri ili četiri braniča?

- Vidjet ćemo, malo smo limitirani obrambenim igračima. Imamo samo četvoricu zdravih, plus Torrentea, koji će možda biti na klupi. Ili ćemo igrati u našem 4-3-3 sustavu ili naći jednog krilnog beka pa zaigrati 3-5-2. Treba nam maksimalan nivo koncentracije, oni na terenu puno mijenjaju pozicije, napadaju dubinu. Želimo biti agresivni u zadnjoj trećini, igrati s puno šuteva i ubačaja, stalno puniti kazneni prostor. Ali s boljom završnicom nego protiv Slavena - rekao je Bjelica.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marko Pjaca je također veliki optimist prije sutrašnjeg dvoboja.

- Veselimo se Ligi prvaka, to je uvijek nešto posebno, igramo protiv jako dobrog suparnika koji je u dobroj formi. U zadnje vrijeme rezultati nam nisu najbolji, ali mi imamo kvalitetu, sutrašnji dvoboj može nam biti prekretnica sezone - pričao je Pjaca, pa se prisjetio utakmice sa Celticom od prije deset godina:

- Prekrasne uspomene, uz moj hat-trick i našu pobjedu. Vjerojatno mi je to bila najbolja partija u karijeri, bilo bi lijepo nešto tako ponoviti i sutra. OK, ne mora biti hat-trick, važna je samo pobjeda.

U kakvom ste vi stanju, vjerujete li da možete opet ponoviti takvu partiju?

- Vjerujem u sebe, bez obzira što poslije toga nisam zabio niti jedan hat-trick. Postoje utakmice gdje vam se odmah otvori, ali vjerujem u cijelu momčad. I ova bi nam pobjeda bila važnija nego ona prije deset godina, bodovno bismo bili bliže nokaut fazi Lige prvaka, to bi bilo jako dobro za ovaj dio sezone.

Što Dinamo treba popraviti?

- Moramo svaki dan raditi jače, trenirati još bolje i uhvatiti kontinuitet. Rezultati nas ne prate, ali zadnju smo utakmicu igrali dobro, možemo i još bolje. Težimo tome, a ako popravimo realizaciju, možemo već sutra i pobijediti. Nadam se da će nam se brzo otvoriti - završio je Pjaca.