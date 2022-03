Bjelica: Lovrić je konačno uspio; Računica: Dobro bih razmislio da sam znao kakvo je stanje

Mislim da je bila zaslužena pobjeda, čestitao bih mojim igračima, stvarno smo odigrali kvalitetno. Možda nam je u prvom poluvremenu falio gol, ali čim smo otvorili protivnika u drugom poluvremenu sve je izgledalo puno lakše. Na kraju suverena pobjeda i idemo dalje, rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon uvjerljive pobjede na gostovanju kod Šibenika 3-0.

Osijek je imao niz sjajnih prilika, Rogić je bio sjajan na golu Šibenika. Je li možda bilo malo nervoze nakon dominacije bez prednosti?

- Pokušali smo biti smireni u svlačionici, rekli smo dečkima da sve to dobro izgleda, ali da nam fali malo više odlučnosti, malo više hladnokrvnosti u završnici. Došli smo do dosta šansi, ali obično su ti šutevi bili ili blokirani ili je Rogić sjajno branio. Drugo poluvrijeme kad smo došli do prvog gola sve je bilo lakše. Priveli smo utakmicu kraju, dali nekim igračima s klupe malo minuta.

Nije bilo Lončara, ali Čeberko ga je nadomjestio bez ikakve pogreške. A do prvijenca je stigao i Kristijan Lovrić. Bio je to fantastičan volej.

- Važan nam je svaki gol, svakog igrača. I Lovrića koji je pokušavao zadnjih nekoliko utakmica, i danas u prvom poluvremenu pa nije uspijevao doći do gola. Uspio je iz ne znam kojeg pokušaja. Isto tako nam je važan gol Topčagića, koji je u završnici protiv Lokomotive i kod kuće s Goricom imao meč loptu za pobjedu pa nije uspio. Tako da, vrlo je važno da napadači zabijaju. Diže se cijela ekipa u formi. Sad ćemo ovaj tjedan malo regenerativnije raditi, a onda sljedeći tjedan pripreme za Hajduk.

Borba za vrh HNL-a bit će žestoka do posljednjeg kola.

- Rekli smo puno puta da je borba za vrh jako interesantna. Stvarno, četiri ekipe drže ritam i bit će jako interesantno.

Priliku je od prve minute dobio i Mijo Caktaš? Je li sada sve ono što se događalo posljednjih dana iza vas?

- Apsolutno, on to pokazuje na svakom treningu i sve utakmice koje je odigrao do sada odigrao je na visokom nivou.

Malo razloga za zadovoljstvo mogao je imati trener Šibenika Dean Računica.

- Prije svega čestitke Osijeku na bodovima, na zasluženoj pobjedi. Osijek je prekvalitetna momčad za nas da bismo mi mogli tražiti bodove, iako smo se nadali da bi ih eventualno mogli ugroziti. Parirali smo dobro prvo poluvrijeme, čak i početak drugog. Ali onog trenutka kad smo primili gol jednostavno smo se raspali. Ne znam iz kojeg razloga. Ne znam zašto nam se praktički ponovila utakmica kao protiv Lokomotive. Jednostavno, ta reakcija igrača nakon prvog primljenog gola je neobjašnjiva - rekao je Računica.

Jeste li mogli misliti da će biti ovako teško u Šibeniku?

- Znao sam da će biti teško, ali da će ovako biti teško nisam znao. Iskreno ću vam reći, da sam znao da će biti ovako dobro bih razmislio bih li prihvatio ovo. Međutim, imamo sada stanku od 14 dana i moramo probati napraviti sve što je moguće da napravimo neke kvalitetne treninge i da na utakmici protiv Gorice probamo osvojiti bodove.

Kratko ste vrijeme tu i momčad još nije uspjela pohvatati sve zahtjeve? Pa koji su osnovni postulati vaše igre?

- Ono što ja želim mi to ne možemo priuštiti, nažalost. Za imati viziju igre i onako kako želiš igrati moraš imati adekvatne igrače. Međutim, u ovom trenutku igrači su ti koji trebaju odgovoriti zahtjevima koje tražimo. Nadam se da će oni to uskoro prihvatiti i da ćemo u idućim utakmicama popraviti dojam.

Šibenik je protiv ovako borbenog Osijeka imao svega pet prekršaja. Premalo.

- To dovoljno govori u kakvom je stanju trenutno momčad. Normalno da prihvaćam odgovornost. Ali pet prekršaja protiv momčadi koja je fizički sigurno najmoćnija u hrvatskoj ligi i kojoj je prvi forte agresija i da protiv njih imaš pet faulova dovoljno govori o našem rezultatu danas.