Bjelica: Majer otpao, Ademi je upitan, Benković ide u Astanu

Dinamo bi mogao igrati španjolsku Primeru, ne bi bio među prvih šest-sedam momčadi, ali bi mogao egzistirati u takvom nogometu, kaže Marquez Roca.

Dinamo je stigao do prve prvenstvene pobjede sezone, modri su u Maksimiru bez većih problema s 3:0 svladali Istru. Nenad Bjelica u početnom je sastavu napravio pet promjena, svoj igrački roster igrača na koje računa za ozbiljne utakmice tako dodatno proširio za još nekoliko imena.

- Zadovoljan sam zbog pobjede, igre koju smo pokazali, pa i zalaganjem igrača. Jedino što nije bilo na top nivou je naša realizacija, imali smo jako puno šansi, mogli smo pobijediti i uvjerljivije. Bilo je manjka koncentracije u završnici, ali smo popravili dojam iz 1. kola, pokazali kako treba igrati na svom terenu i zadovoljan što smo osvojili tri boda - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Ne znam je li Istra bila slaba ili smo mi bili tako dobri. Dinamo u ovoj ligi mora dominirati, danas smo to napravili. Za Astanu ćemo pripremiti i nešto novo, neke smo igrače odmorili, neke tijekom utakmice odmarali, a neki su se odmarali igrajući. Brzo smo riješili utakmicu, pa od 55. minute je sve bilo lakše i mirnije. Zadovoljan sam kako je to izgledalo.

Kakva je situacija s Kadziorom, danas je debitirao?

- Kadzior je dva tjedna u punom treningu, dali smo mu minuta da odmorimo Hajrovića i njega što prije vratimo u život. On će samo biti bolji, fizički i igrački, te se još bolje adaptirati na momčad. Imao je jednu šansu, bio u još nekim dobrim poluprilikama, mogao i zabiti, ali svakome treba proces adaptacije. Vukao je tu svoju ozljedu iz Poljske, momčad ga je prihvatila odlično.

Tijekom utakmice na neke ozljede su se požalili Dilaver i Fiolić...

- Fiolić je imao problema sa stopalom s kojim je imao problema od Rudeša, pa kasnije još dobio udarac u but, sada je sav zavijen, a Dilaver je OK. To su udarci, nisu ozbiljne ozljede. Obojica će biti u avionu za Astanu. Ostali? Majer neće ići s nama za Astanu, on još nije ni počeo trčkarati, ima lagano istegnuće ligamenata zgloba, vjerujem da će se po našem povratku priključiti u trening.

Ademi i Benković?

- Vidjet ćemo kakvo je stanje s njim, hoće li biti spreman do utorka, do tada ima još četiri dana. Bio je na ultrazvuku, tamo ništa ne pokazuje, ali njega i dalje boli. No, vjerujem da će stisnuti zube i biti nam na raspolaganju. O Benkoviću sam razmišljao da već protiv Istre uđe u kadar, ali smo odlučili da odradi još dva dobra treninga. On je zdrav i ide s ekipom u Astanu.

U kakvom je stanju Gavranović?

- Bilo mu je teško igrati danas, osjetio sam da je u 'crvenom'. Pitao sam ga je li umoran, sam mi je priznao da jest. Gledajte, on je igrao i u Izraelu, tu noć smo došli u 4 ujutro, a on je isto jutro sam htio trenirati. Nije tražio nikakvu pauzu, želi se što prije vratiti. Još uvijek nije u idealnom stanju, ali vidjeli smo koliko nam je važan. Uskoro ga očekujem još boljeg fizički i u svakom pogledu - završio je Bjelica.

Riječ je dobio i trener Istre Manuel Marquez Roca.

- Rezultat je realan, Dinamo je bio bolji, ovo je bila njihova zaslužena pobjeda. Mi smo mladi, a u Maksimiru smo bili i preplašeni, dali smo domaćinu inicijativu. Imali smo problema u igri prema naprijed, znali smo da će Dinamo biti superiornija momčad. Tko zna što bi bilo da smo izdržali do poluvremena s gubitkom 1:0, u nogometu je sve moguće, možda smo mogli nešto više, ali taj nas je gol ubio - poručio je Marquez pa dodao:

- Mi imamo problema u napadu, ozlijeđen nam je jedan litavski napadač koji je bio prvak sa Suduvom, pa i Fuentes koji se ozlijedio na pripremnoj utakmici i neće ga biti dva mjeseca. Gavranović? Znali smo da je švicarski reprezentativac i pravi igrač, bili smo spremni na njega, ali on se odlično kretao između linija, zna igrati i leđima okrenut prema golu, teško je čuvati takvog igrača.

Trener Istre za kraj je objasnio kakav bi Dinamo bio u španjolskoj Primeri...

- Ne mogu Dinamo uspoređivati s Las Palmasom koji sam vodio prošle godine, ali ova njihova momčad može egzistirati u Primeri. Ne vjerujem da bi bili među šest-sedam najboljih momčadi Španjolske, to je jako teško, ali vjerujem da bi Dinamo bio dobar - završio je Marquez Roca.

Svoj prvijenac za Dinamo zabio je Marin Leovac.

- Naravno da sam sretan zbog gola, ali važnije da smo dobri igrali i pobijedili. Sad puni optimizma i mirni možemo otići u Kazahstan. Od sutra ćemo se potpuno posvetiti Astani, pogledati video i bolje ih upoznati - rekao je Leovac.

Mario Gavranović zabio je dva gola, od toga jedan prekrasan petom.

- Sretan sam zbog svega, nismo loše ušli u utakmicu kao protiv Rudeša. Ovo je bilo pravo izdanje, ali nije ovo najbolji Dinamo. Mi još možemo puno bolje od ovoga. Nisam još na sto posto, ali nadam se da ću uskoro biti.