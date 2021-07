Nenad Bjelica se nakon tri godine vratio u Poljsku, ovaj put sa svojim Osijekom. Očekivano, njegov dolazak izmamio je interes poljskih kolega koji su se s njim susretali dok je bio trener Lecha iz Poznanja.

Osijek u četvrtak od 21 sat igra protiv Pogona iz Szczecina u drugom pretkolu Konferencijske lige, a Bjelica je taj susret najavio na press konferenciji.

Trener Pogona je Kosta Runjaić, a trener Osijeka s njim gaji prijateljski odnos. Štoviše, tvrdi kako je njemački trener upravo na njegovu preporuku stigao u poljski klub.

- Mislim da mi možete biti zahvalni što Kosta radi ovdje. Prije nego što je odlučio raditi u Pogonu, pitao me o klubu i poljskoj ligi. Rekao sam mu što mislim, došao je i ostao do sada. Trener je koji ima kvalitetu. Iz godine u godinu poboljšava svoje rezultate i stvara sve veći klub. Sve što je radio u karijeri pokazuje njegove sposobnosti. Osim toga, on je dobar čovjek - rekao je sjajno raspoloženi Bjelica.

I to s pravom. Iza njegovog Osijeka je najuspješnija sezona u u HNL-u. Klub je do posljednjeg trenutka vodio veliku bitku s Dinamom pa na kraju zauzeo drugo mjesto u prvenstvu, a novu sezonu su otvorili uvjerljivom pobjedom nad Šibenikom (3-0). S puno optimizma su Osječani došli u Poljsku, a odlična vijest je što su u kadru opet reprezentativci Mile Škorić i Laszlo Kleinheisler.

Bjelica je na klupi Lecha vodio 78 utakmica, a od toga osam utakmica protiv Pogona. Šest puta je pobijedio, jednom remizirao i jednom izgubio.

- S Pogonom sam nekoliko puta igrao kao trener Lecha. Jednom je bilo jako zabavno, kada smo u Poznanju pobijedili s 3:1, ali bilo je i slabijih utakmica. Mislim da su svake sezone sve jači i jači. U četvrtak ćemo pokušati dati sve od sebe i postići što bolji rezultat. Ali nakon utakmice nećemo znati ništa po pitanju plasmana dalje. Vidjet ćemo kako će se isplatiti činjenica da smo već odigrali jednu utakmicu u ligi. Pobijedili smo zasluženo s HNK Šibenik, a opet smo igrali bez Laszla Kleinheislera i Mile Škorića. Oboje su s nama letjeli u Szczecin i spremni su za utakmicu. Njihove zamjene također mogu igrati na visokoj razini. Igor Silva, koji je važan igrač u posljednjih godinu i pol, nije s nama, ali postoje i drugi igrači koji ga mogu zamijeniti - zaključio je Bjelica.

Utakmica se igra od 21 sat, a prijenos je na HNTV-u.