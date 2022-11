Bjelica: Na terenu vidi ono što većina ne, naslijedit će Modrića, a Šutalo ove zime sigurno odlazi

Hrvatski trener Nenad Bjelica napustio je klupu Osijeka krajem kolovoza ove godine, još uvijek je bez posla, a trenutačno živi na relaciji Zagreb-Klagenfurt-Poreč. U intervjuu za njemački Sport Bild komentirao je nadolazeće Svjetsko prvenstvo, te je rekao tko će od hrvatskih reprezentativaca nakon Katara postati još vrjedniji.

- Nekoliko igrača pada mi na pamet. Ponajprije Joško Gvardiol, moj bivši igrač u Dinamu. Također, Josip Šutalo se razvija na nevjerojatan način. Obojici će nakon ovog SP-a biti povećana tržišna vrijednost - počeo je Bjelica.

Bjelica je s Dinamom dva puta osvojio naslov prvaka, a upravo je Gvardiol pod njegovim vodstvom 2019. godine debitirao za 'modre'. Leipzig ga je kupio za 18,8 milijuna eura, a ovog je ljeta za veliku nadu hrvatsku nogometa i Chelsea navodno nudio 90 milijuna eura.

Gvardiol je i prema istraživanju Ciesa proglašen najboljim mladim igračem rođenim 2002. godine, a iza sebe je ostavio Camavingu, Fatija i Pedrija. Svjestan je Bjelica njegove kvalitete koju je prepoznao još prije četiri godine.

- Sa 16 godina je bio fizički dominantan, preskočio je juniore i gledao sam ga u drugoj momčadi. Već tada sam vidio igrača koji je imao snažnu osobnost na terenu i činio se već kao iskusan igrač. Znao sam da je pred njim blistava budućnost. Njegova nevjerojatno samopouzdanje na terenu i njegova skromnosti izvan terena, fascinirali su me svaki dan - kazao je Bjelica nakon čega se prisjetio jedne zanimljive anegdote:

- Jednom prilikom je propustio trening jer smo se malo porječkali. Joško je bio jako tužan i osjećao je krivnju. Pitao me: 'Treneru, kao ćete me kazniti?' Odgovorio sam mu: 'Nikako, sada treniraj i za vikend igraš...' Kao stalni član prve momčadi, koristio je javni prijevoz. Njegov razvoj ne može biti zaustavljen. Nakon SP-a, sljedeće ljeto napravit će iskorak prema velikim momčadima poput Chelsea - kazao je Bjelica.

Leipzig je već ljetos pokazao zanimanje za Josipa Šutala, a Bjelica smatra da bi njemački prvoligaš zasigurno bio dobar izbor za hrvatskog reprezentativca.

- Josip će sigurno već ove zime napraviti transfer, veći od 20 milijuna eura. Ima kvalitetu za bilo koji njemački klub. I za Bayern? - Josip je sigurno dovoljno dobar za Bayern. No, klub poput Leipziga bila bi dobra opcija, savršena za njegov razvoj. Gvardiol i Dani Olmo odličan su primjer kako je Leipzig klub preko kojeg možete napraviti iskorak do vrha - smatra Bjelica.

Bjelica je još istaknuo da blistavu budućnost predviđa napadaču Osijeka Dionu Dreni Belji (20) kojeg je opisao kao 'mješavinu Šukera i Haalanda'.

- Odlična lijeva noga i osjećaj za gol, podsjeća me na našeg bivšeg vrhunskog napadača. Haalandu je sličan jer je robustan - kazao je.

Za Martina Baturinu (19) kaže da je najveći hrvatski talent koji ima 'genijalna rješenja'.

- Iako ima 19 godina, već djeluje puno iskusnije. Ima nevjerojatnu situacijsku inteligenciju i odličan pregled igre. Na terenu vidi ono što većina nije u stanju. Njegova tehnika već sada je savršena. Još mora poraditi na defenzivnim zadaćama i mora preuzimati više rizika. Ako to uspije, uskoro će biti nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji - rekao je pa se osvrnuo i na kapetana hrvatske reprezentacije:

- Modrić će u Kataru igrati na vrhunskoj razini. Nije lako izdržati visoki ritam s 37 godina. On jako voli igrati za reprezentaciju i suigrači ga jako vole. Poseban je osjećaj svima biti na travnjaku s Modrićem. Cijela Hrvatska bit će presretna ako Luka nastavi igrati još godinu-dvije dana. On je idol svakom nogometašu u domovini. Moramo biti sretni što ga još uvijek imamo u reprezentaciji - kazao je.

A vidi li se Bjelica na mjestu izbornika Zlatka Dalića o čemu se već govorilo?

- Ponosan sam što me spominju kao jednog od kandidata. To je velika stvar za svakog hrvatskog trenera, uključujući i mene. No, vidjet ćemo. Sada me više privlači svakodnevni rad s momčadi. Nakon što sam se razišao s Osijekom, napunio sam baterije. Spreman sam za novi klub. Nedavno sam razgovarao s nekim sportskim direktorima u Bundesligi. Volio bih kad bi se izrodilo nešto iz tih kontakata - zaključio je Bjelica.

