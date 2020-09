Bjelica nakon debija: Nismo baš zaslužili tako uvjerljivu pobjedu

<p>Kakav debi! <a href="https://www.24sata.hr/sport/debi-nenada-bjelice-u-praznom-gradskom-vrtu-stize-rijeka-715979">Nenad Bjelica "pomeo" je Rijeku</a> u Gradskom vrtu 3-0 i prava je šteta što nije bilo navijača na tribinama. Jer Bjelica bi nakon takve pobjede sigurno dobio ovacije.</p><p>- Jako sam zadovoljan prvim poluvremenom jer osim dva gola imali smo jednu-dvije jako dobre situacije, a suparniku nismo dopustili ni jedan opasan udarac - počeo je Bjelica analizu susreta pa nastavio:</p><p>- U drugom poluvremenu kao da se uvukao neki strah nakon njihove dvije dobre akcije. Možda im je u glavi bila ona utakmica s Rijekom kada su vodili 2-0 pa je Rijeka preokrenula, ne znam, ali treba raditi na tim stvarima. Visio je gol u zraku sve do zamjena koje smo napravili.</p><p>Uvelike je Osijeku pomoglo Arsenićevo isključenje, zbog čega je Rijeka od 38. minute bila s igračem manje. Jugović je zabio u petoj, Bočkaj maestralno iz slobodnjaka u 39. i Mierez u debiju u 75. minuti.</p><p>- Zaslužili smo pobjedu, ali ne ovako uvjerljivu. Čestitke dečkima na igri i angažnanu, a u hodu ćemo dosta toga ispraviti - zaključio je Bjelica.</p><p>Simon Rožman je naglasio:</p><p>- Ušli smo s nekim strahom, ne znam zašto, to moramo analizirati. Onda je crveni karton promijenio situaciju, pa smo primili gol za 2-0. Dominirali smo s igračerm manje, bilo je zanimljivih situacija u igri, ali ulazak je bio loš i to treba popraviti.</p>