Gattuso nakon pobjede: Šarlija nije dobro trenirao, zato je bio na tribini. Tko pogriješi, plaća

Hajduk je pobijedio Dinamo 1-0 u derbiju 15. kola HNL-a i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Gostima je golom presudio Niko Sigur u 54. minuti. U igru "modrih" nije ulazio kapetan Arijan Ademi koji je ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka slave pobjedu u derbiju

Pokretanje videa... 02:24 Slavlje Torcide | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kako je bilo gledati s klupe?

- Puno teže nego na terenu, nismo ni zaslužili pobijediti. Pokušat ćemo preokrenuti ovu situaciju i iz ovoga izaći kao pobjednici, nema nam druge.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Imate probleme s ozljedama?

- Da, ali imamo širinu. Moramo puno bolje i bit će, u to sam uvjeren.

Do kraja sezone imate četiri utakmice, a pogled na tablicu ne izgleda lijepo?

- Definitivno, ali moramo dobiti sve četiri utakmice. Nemamo druge, imamo tu dužnost prema navijačima.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Trener "modrih" Nenad Bjelica ne može biti zadovoljan igrom i ishodom.

Bolan poraz?

- Pa dobro, zaslužen poraz. Hajduk se bolje prilagodio na uvjete, bolje se prilagodio na vjetar i zasluženo je pobijedio.

Imali ste dobrih trenutaka u prvom poluvremenu, ali u drugom kao da ste se ugasili?

- Nismo bili toliko bolji u prvom dijelu kao oni u drugom. Mislim da je bura bila puno jača i nismo ni šutnuli na gol, a nije da nismo htjeli. Pun stadion im je dao dodatan vjetar u leđa i nisu nam dali opcija u drugom dijelu.

Nije bilo lagano pripremiti ovaj dvoboj?

- Otkad sam došao imamo samo jednog napadača na raspolaganju i jako mu je teško. Pokušavamo izvući maksimum.

Slijedi vam nekoliko bitnih utakmica do kraja?

- Svaka utakmica je bitna, sedam bodova smo iza Hajduka. U petak već igramo, moramo vidjeti tko može, a tko ne može. Baturina je dobio udarac, a Rog crveni karton.

Nema ni Ristovskog u idućoj utakmici (treći žuti karton).

- Moharrami može pomoći, može i Pierre-Gabriel, Ogiwara, nešto ćemo smisliti - rekao je trener "modrih" za MAX Sport nakon utakmice.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jedini gol zabio je Niko Sigur.

Kako se osjećate?

- Jako dobro, bila su ovo jako bitna tri boda. Bili smo bolji večeras i zasluženo dobili.

Kako ste vidjeli događanja na terenu?

- Ovo je bila posebna utakmica koju svi žele igrati, jako je bitna rezutatski, a i u drugim kontekstima.

Još tri utakmice do kraja, imate tri boda pred Rijeku i sedam ispred Dinama?

- Moramo dobiti svaku utakmicu. Imamo Goricu u gostima što je uvijek teška utakmica i puna koncentracija je na toj utakmici - rekao je za MAX Sport.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gennaro Gattuso bio je sjajno raspoložen nakon velike pobjede.

Kako ste vidjeli utakmicu?

- Emotivan sam nakon velike pobjede koja je stigla zahvaljujući našem radu. Kada sam došao tražio sam veliko zalaganje od svojih igrača i to sam dobio na što sam jako ponosan. Ne gledamo još na ljestvicu, o tome ćemo razmišljati tamo pet, šest kola prije kraja. Povijest nas uči da ne smijemo prerano slaviti jer se već događalo da ispuštamo prednost.

Slučaj Šarlija?

- Zvone je jučer vidio da nije u postavi za današnju utakmicu i nije trenirao dobro, na maksimalnoj razini kako to inače radi, pa je zbog toga ostao na tribini. Tako će biti uvijek dok sam ja tu, svi moraju imati maksimalno poštovanje prema klubu. Možda nemamo infrastrukturu i terene, ali plaće stižu redovito i na vrijeme i to treba respekltirati. Tko pogriješi – plaća – sutra je novi dan i za Zvonu i za sve ostale.

U drugom poluvrememu bili ste bolja momčad?

- Bila je ovo taktička utakmica kakvu smo i očekivali. Pokrivali smo teren na najbolji mogući način. Dinamo nas je pritisnuo, ali to je sve u redu, ipak se radi o momčadi koja igra u Ligi prvaka i osvaja bodove. Danas smo se uspjeli suprotstaviti na najbolji mogući način. Pukštas je odigrao dobro, ali najviše me veseli timski duh koji nas je odveo do pobjede.

Imali ste puno problema s izostancima prije utakmice?

- Nije bilo lagano pripremiti ovu utakmicu s obzirom na broj izostanak u Dinamu. Očekivali smo drugačiju formaciju, ali kad je počelo izgledalo je kao da imaju dvije desetke, ali ispalo je drugačije. Snašli smo se.

Hoćete li proslaviti?

- Ne, imam problema s okom već dugi niz godina i zato ne pijem. Nemam ništa protiv toga da moji igrači večeras proslave, to su zaslužili. Za Goricu neću trebati posebno motivirati igrače, ako im ovo nije dovoljna motivacija, ne znam što reći.