Na treningu je dobro raspoloženje, momčad se dobro oporavila nakon zahtjevne utakmice u fizičkom i psihološkom smislu, siguran sam da spremno dočekujemo utakmicu s Rijekom koja pokazuje visoku razinu forme. Čestitamo im na tome i vjerujemo da ćemo u nedjelju imati dovoljno snage i energije da budemo bolji od njih, rekao je Nenad Bjelica.

Osijek će, nakon remija 1-1 s Dinamom, u nedjelju od 17 sati gostovati kod Rijeke na Rujevici. U momčad se vraćaju Tomelin Gutieri i Vedran Jugović, a nema kartoniranih Laszla Kleinheislera i Mihaela Žapera, odnosno ozlijeđenog Mate Miloša.

- Igrači znaju da nema izbora, naš mentalitet je takav da, bez obzira na to s kim i gdje igramo, idemo na pobjedu. Nekada je suparnik bolji pa vas pobijedi, ali u startu u svaku utakmicu idemo s pristupom da pokušamo doći do tri boda. Rijeka se standardizirala u formi, pobjeđuje u prvenstvu, ima odličan kadar i trenera. Poštujemo ih maksimalno, ali poštujemo naše igrače i našu formu koja je dobra. Spremni smo za veliku bitku koja će sigurno biti na Rujevici da bismo došli do pobjede.

Bit će to treći derbi u kratkom roku.

- Čeka nas teška utakmica, ali ništa lakša nije bila ni protiv Hajduka ili Dinama. Uvijek postoji određeni psihološki pritisak, nemamo pravo na grešku jer samo pobjedama možemo držati priključak s Dinamom i natjerati ih da postanu nervozniji. Imaju sve u svojim rukama, ali naš cilj igranja u kvalifikacijskim utakmicama smo već ostvarili, jako smo blizu najvećeg klupskog uspjeha osvajanjem drugog mjesta, ali mi želimo više. Vidimo da smo u stanju parirati Dinamu na način na koji smo im parirali, to pokušavamo kompenzirati s nekim drugim stvarima. Utakmica na Rujevici je još jedna odlučujuća, ali bit će takva svaka koja bude dolazila i nakon toga.

Zbog ozljeda i kartona izvjesne su promjene u početnoj postavi.

- Koristit ću najspremnijih jedanaest, one koji su u stanju i fizički i psihološki odgovoriti zahtjevima utakmice. Više puta ističemo raznovrsnost i kvalitetu kadra, u prošlosti smo već pokazali i dokazali da možemo kompenzirati nedostatak svakog pojedinca. Imam apsolutno povjerenje u sve igrače koji će istrčati u početnoj postavi ili biti u kadru. Osijek uvijek dobro igra protiv Rijeke na Rujevici, vjerujem da će to biti slučaj u nedjelju i da ćemo doći do nova vrijedna tri boda - zaključio je Bjelica.