'Da kažem što mislim o Olmu, njegov tata bi se naljutio...'

Šahtar je sretno došao do pobjede u Milanu i do boda protiv nas. Mi zasad nismo imali sreće, ali vjerujem da će nama božica Fortuna to vratiti kad bude trebalo, rekao je Nenad Bjelica, jutro nakon remija u Ukrajini.

Završilo je 2-2, a hrvatski prvak bio je bliži pobjedi. Dvije stative su spasile ukrajinskog prvaka. Oršićeva i Olmova pri samom kraju utakmicu. Dinamo je doista ostavio sjajan dojam u Harkivu. Bod je velik, ali moglo se doći do sva tri, kod Bjelice nema tuge.

- Ovo je važan bod, istina da smo odigrali bolje od njih. Pa osim golova nam nisu stvorili pravu priliku. Teško je igrati protiv momčadi kakva je Šahtar. Držati nivo koncentracije svih 90 minuta. Kad oni igraju, to izgleda kao futsal, strašno su spretni u malom prostoru - kaže Bjelica, koji je zadovoljan s četiri boda nakon tri odigrana kola u skupini.

- Potpisali bismo četiri boda vjerujem da bi svi. Obećao sam da ćemo biti konkurentni u Ligi prvaka, da ćemo osvajati bodove i da nas nitko neće lako pobijediti. Obećanje smo ispunili, moji igrači, moji suradnici i ja. Radimo ono što smo najavili uz pomoć ljudi u klubu i naših navijača - kaže Bjelko.

Za dva tjedna u Maksimiru Šahtar čeka “plavi pakao”. Na tribinama će biti više od trideset tisuća gledatelja, koji će doći pomoći Dinamu da dođe do pobjede koja bi ga dovela na korak od osmine finala Lige prvaka.

- Najveći spomenik i najveći mural nama je povratak navijača.

To da ljudi opet žive za Dinamo i žive uz Dinamo. To je nama najveća čast - rekao nam je trener Dinama i nastavio:

- Protiv Šahtara ćemo u Zagrebu igrati slično kao u Harkivu. Znamo da ćemo za pobjedu morati biti i malo bolji nego tamo. Sigurno da nećemo kalkulirati i igrati na nekakav bod. Kod mene toga nema, ići ćemo na pobjedu pred punim stadionom. Uvijek moje momčadi idu na pobjedu. Nekad igramo više napadački, nekad malo defenzivnije, ali misao je na početku uvijek ista, ide se na pobjedu.

Manchester City je očekivano na vrhu skupine, tri pobjede, Dinamo i Šahtar imaju po četiri boda, a Atalanta s nulom polako i sigurno otpada.

- Mi nismo otpisali bodove niti u posljednjem kolu protiv Manchester Cityja u Maksimiru. Oni će do tada osigurati prvo mjesto i mi ćemo pred punim stadionom pokušati nešto napraviti. Računamo na nešto i iz te utakmice - dodao je Bjelica, koji je svjestan kako se prolazak može osigurati i prije utakmice posljednjeg kola.

- City izgleda sjajno i vjerujemo da može dobiti sve utakmice do Maksimira - kaže Bjelica.

Osvrnuo se i na Arijana Ademija i Mislava Oršića. Kapetan je u Harkivu igrao s blokadom, a Mislav je potvrdio da je klasa, da jedno od najboljih hrvatskih krila.

- Nije prvi put da je Ademi igrao u takvom stanju. Već je puno puta stisnuo zube i igrao pod blokadom. On je istinski lider ove momčadi, pravi kapetan. Mislav je samo potvrdio ono što pokazuje otkako je stigao u Dinamo. Otkako sam ja tu, on je najbolji strijelac.

- Sad je i u reprezentaciji, izbornik ga prati i ne sumnjam da će dobiti priliku - kaže strateg “modrih”.

Nenad Bjelica je opet progovorio i o dijamantu Daniju Olmu koji je protiv Šahtara opet pokazao koliko je kvalitetan i da mu je samo nebo granica.

- Ne smijem reći sve što mislim o Olmu jer bi se njegov tata naljutio na mene haha. Možemo vidjeti koliko je Olmo na većem nivou nego Felix, a dobro znamo za koliko novaca je prodan u Atletico Madrid. On nema limita, sve se radi o tome koliko vjeruješ u sebe. Jako vjeruje u sebe i cijela momčad vjeruje u njega i nadam se da će u budućnosti zaigrati u najjačim ligama Europe.

Prije osam mjeseci nam je Nenad Bjelica pokazao svoju bilježnicu u kojoj su svi treninzi, sastavi, akcije, taktike za utakmice. Bilo je to prije Viktorije Plzen. U međuvremenu je Dinamo izbacio Čehe, pobijedio Benficu, Atalantu, uzeo bod kod Šahtara. Ovaj Dinamo ima pravi gard, gard pobjednika.