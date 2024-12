Bjelica: Nisam čuo te zvižduke navijača, a ova me utakmica napunila velikim optimizmom!

Teški debakl, katastrofa. Dinamo je još jednom podbacio, "modri" su u 16. kolu remizirali (1-1) sa Slaven Belupom. Istina, "modri" su danas bili dobri, zaslužili slaviti, ali rezultata i dalje nema. Momčad tone, navijači su po prvi put ove sezone okrenuli leđa igračima, a vodeći Hajduk je sad na "minus 6". A to već sutra može biti i "minus 9".

Pokretanje videa... 01:07 Dopredsjednik Dinama o bakljadi Boysa | Video: Borna Škof/24sata

- Čestitam svojoj momčadi na neobičnoj utakmici, napravili smo sve da ju dobijemo te osim realizacije koja je bila problem. Angažman, disciplina i agresija, sve što smo se dogovorili prije utakmice smo radili, željeli smo s puno igrača dolaziti u šesnaesterac, sve smo to radili. Njihov vratar je bio sjajan, dečkima ne mogu ništa prigovoriti, sve su dali. Puno nam se toga događa u zadnje vrijeme... - rekao je Bjelica, pa dodao:

- Zvižduci navijača? Vidio sam publiku koja je gurala momčad do pobjede, sjever i zapad su nam pomagali maksimalno, ne znam što je bilo nakon utakmice, nisam čuo tako velike zvižduke. Razumijem ih, mi smo jako željeli pobjedu. Ako je bio koji zvižduk onda to razumijem, ali smo 95. minuta imali sjajnu podršku naših navijača.

Razmišljate li o odlasku s klupe?

- Vidjeli ste kako je izgledao Dinamo u Koprivnici prije tri mjeseca, a kako je današnja momčad izgledala. Ništa ne mogu prigovoriti dečkima, pokazali smo želju, borbu, trku, disciplinu... Samo sam na to fokusiran, da momčad pripremim što bolje za Celtic, to ću i napraviti.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kakvo je stanje s Torrenteom i Ademijem?

- Vidjet ćemo sutra. Torrente je osjetio aduktor, Ademi valjda to opet isto ili nešto drugo, tko zna. Ne znam stanje ozljeda, u ponedjeljak ćemo više znati. Možda je kod Torrentea samo grč, čekamo sad utorak, tu smo sad ostali na samo 14-15 igrača, ali što je tu je.

Kako su igrači reagirali nakon novog kiksa?

- Razgovarali smo u svlačionici, rekao sam im da su bili sjajni, sve su napravili, ali to nije urodilo pobjedom. Samo si to možemo prigovoriti. Da nismo zabili taj drugi gol koji smo zaslužili. Ma ne da smo zaslužili pobjedu 2-1, već s tri-četiri gola razlike. Dinamo je u Koprivnici bio kompletan, nije bilo samo Sučića pa je bilo 4-1. Ova je momčad danas dominirala, stvarala šanse, nismo bili dobri u realizaciji. Svim ostalim mogu biti zadovoljan, ponosan sam na dečke.

Jeste li sad pesimisti?

- Ova me utakmica napunila nemogućim optimizmom kako smo igrali. S ovih 15 igrača ćemo pokušati dobiti Celtic pa kako bude. Nećemo kukati, nećemo se žaliti, već izvući maksimum iz momaka koji daju sve od sebe. Liga prvaka troši, dečkima nije lako, pokušat se regenerirat.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koji je razlog ovolikog broja ozljeda, je li momčad slabo fizički pripremljena?

- Može biti sto razloga biti, što je točno ne možemo znati, ali sigurno da su napori Lige prvaka, utakmice koje igramo svaka tri-četiri dana ostavili traga na igrače koji nisu navikli na taj ritam. Možda je to jedan od razloga. Možda i promjena trenera pa metodologije treninga. Možda je momčad svoju formu tražila kad se momčad borila za plasman u Ligu prvaka. Možda je i do toga što jedan dan treniramo na močvari, drugi na malo boljem terenu, pa onda igramo na glavnom terenu koji je vrlo tvrd. Može biti svašta, alii mi u ova tri mjeseca ni ne treniramo, samo se regeneriramo i igramo utakmice. Nema prostora za puno rada s momčadi na fizičkom planu, puno je igrača koji nisu nikad igrali Ligu prvaka. Baturina, Sučić, Torrente, Pierre-Gabriel, Kulenović, Špikić, čak ni Pjaca ne znam koliko je igrao u ovom ritmu. Od 11 igrača koji su igrali u Bratislavi, osam ih nikad nije igralo Ligu prvaka. Njima je to nešto novo, a pritisak Dinama je velik, i to može biti razlog. Obično ozljede dolaze kad ste psihički malo nestabilni ili pod većim naporom. Igrao sam prije Ligu prvaka s Dinamom i Austrijom Beč pa nisam imao takve probleme, al ne mogu uprijeti prstom u nekoga, to bi bio prejeftin alibi.

Imate li vjere da ova momčad može biti prvak?

- Apsolutno imam vjere - završio je Bjelica.