Bjelica: Novu godinu dočekat ćemo među 24 najbolja. Tko bi to rekao nakon prvog kola?

Dinamo je remizirao s Celticom u utakmici šestog kola grupne faze Lige prvaka. Na Maksimiru se okupilo 18.000 gledatelja koji nisu uživali u nogometnoj ljepoti, ali ostaje dojam da je Dinamo bio bliži pobjedi. Posebno se izdvaja prilika Marka Pjace iz 80. minute, koju je obranio Casper Schmeichel.

Trener Nenad Bjelica podijelio je svoje dojmove nakon utakmice.

- Govorit ću o dečkima koji su danas igrali. Odigrali su dobru defenzivnu utakmicu i protivniku nismo pružili gotovo ništa. Limitirali smo ih na jedan ili dva opasna udarca. Riječ je o ekipi koja je vrlo jaka u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka, a imaju samo jedan poraz od Dortmunda. Imali smo dobru priliku s Pjacom i dva udarca Baturine. Ako je netko trebao pobijediti, to smo bili mi. Možemo biti zadovoljni bodom…

Bjelica je istaknuo ključni doprinos veznjaka Marka Roga i Luke Kačavende.

- Rog i Kačavenda odradili su veliki posao. Nijedan od njih nije defenzivni vezni, ali posao su odradili perfektno. Kad god su imali priliku povući prema naprijed, to su i učinili. Defenzivno su odigrali savršenu utakmicu - rekao je Bjelica.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener je priznao da je pogriješio u procjeni igrača gostiju Austona Trustyja, koji je u prvom poluvremenu dobro gradio napade Celtica.

- Pogriješio sam u procjeni njihovog desnog stopera. Previše smo mu dopuštali da igra i da unosi loptu. Nakon 30 minuta prešli smo na formaciju 4-4-2 i pojačali pritisak. Zaključili smo da on ipak ne može odigrati kvalitetan pas kao na utakmicama koje smo gledali. U drugom poluvremenu smo bolje kontrolirali stopere i više nismo imali problema.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bjelica je pohvalio fizičku pripremu Dinama, koji se nosio s intenzivnim pristupom škotske momčadi.

- Teško je ući u ritam ovakvih utakmica, ali nije bilo razloga za veće promjene jer smo izgledali dobro između 60. i 80. minute. Nismo imali previše izbora zbog velikog broja mladih igrača, ali reagirali smo dobro.

Istaknuo je ponos zbog Dinamovog uspjeha i prilike za prolazak u nokaut fazu Lige prvaka.

- Činjenica je da ćemo novu godinu dočekati među 24 najbolje ekipe. To je velika stvar za hrvatski nogomet. Tko bi to rekao nakon prvog kola? U pet utakmica osvojili smo osam bodova protiv vrhunskih protivnika i ostat ćemo "živi" do zadnjeg kola. Sad nam je prioritet HNL, to je naš "kruh" koji nam omogućuje ovakve utakmice, i želimo tamo pobjeđivati.

Na kraju je objasnio zašto je preferirao Špikića ispred Mbukua na desnom krilu.

- Danas smo stavili Špikića, jer nam na širokom prostoru može dati više od Mbukua. Vidjeli ste da Mbuku više voli loptu u nogama, takav je. On je opasniji protiv postavljene obrane. No, kad igraš na kontre, Špikić je bolji izbor. U dvije ili tri situacije mogli smo bolje razigrati - zaključio je Bjelica.