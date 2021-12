Pakleni ritam Osijeka u prosincu se nastavlja. Nakon remija protiv Rijeke (0-0) u zaostaloj utakmici 14. kola Prve HNL, Osječane u subotu od 17 sati čeka čak treći susret u posljednjih sedam dana. Ovaj put im na megdan u Gradski vrt dolazi Šibenik u 19. kolu prvenstva.

Momčad Nenada Bjelice neporažena je od kraja kolovoza kada je izgubila od Dinama, ali u posljednja dva kola dvaput zaredom je remizirala te izgubila čelno mjesto na ljestvici koje je držala nekoliko kola. Naravno, primarni cilj su tri boda, a onda nadati se kiksu nekoga iz vrha, prvenstveno prvoplasirane Rijeke.

- U Rijeci smo imali nekoliko kartoniranih igrača, trojica nam se vraćaju od njih četvorice. Jugović je ozlijeđen i neće konkurirati za sutra ni za Hajduk. Ima problem s petom. Gledamo da to do priprema riješimo. Vraća se Žaper, Lončar i Kleinheisler. Imamo nekoliko igrača s udarcima, vjerujemo da će velika većina biti u stanju nastupiti. Imat ćemo na terenu respektabilnu ekipu koja je u svakom slučaju kvalitetna da pobijedi rivala kao što je Šibenik - kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica u najavi utakmice, a Ivan Fiolić je dodao:

- Iz Rijeke smo se vratili kući s bodom. Htjeli smo sva tri boda, al to je derbi, ne treba žaliti. Veselimo se sljedećoj utakmici, a to je Šibenik.

Fiolić je ovog ljeta došao u Gradski vrt i pokazao se velikim pojačanjem. Najbolji je strijelac Osijeka s četiri gola u prvenstvu i postao je bitan kotačić Bjeličine momčadi. Igra gotovo svaku utakmicu, ali umora nema.

- Trenutnom sezonom sam zadovoljan. Ekipno i osobno, ali ima prostora za napredak. Kao ekipa smo svjesni koliko imamo prostora za napredak. Nadam se da će to poslije zimske stanke doći do izražaja. Osjetim na sebi da mogu još bolje. Da i mi svi možemo još bolje. Nadam se da ćemo ići još više i više. Umor? Nije da sam umoran, veselim se, dolazi kraj polusezone. Nemam preveliki umor da ne mogu. Veselim se svakoj utakmici. Nije to neki problem. Ja sam sto puta naglasio da mi je bitna ekipa, bitno kako mi izgledamo, da se bodovi pišu. Osobna statistika dolazi u drugi plan. Sretan sam, ali sretniji kad mi upišemo tri boda - kazao je Fiolić.

Šibenik je prošle i ove sezone rušio Dinamo, Rijeku i Hajduk, ali recept za Osijek još nema. Prošle sezone Osječani su slavili u sva četiri susreta, kao i u prve međusobne dvije utakmice ove sezone. Bez obzira na to, Bjelica poziva na oprez.

- Morat ćemo biti maksimalno fokusirani. Šibenik je pokazao protiv Hajduka, Rijeke i Dinama da je ozbiljna i mlada ekipa. Ima dobre igrače na tranziciju, s puno talenta. Oni su u privilegiranoj situaciji jer su daleko od borbe za ostanak. Imaju trenera koji teže igri. Ozbiljan su protivnik. Mi se moramo potvrđivati iz utakmice u utakmicu. Puno rada, zalaganja i odlučnosti, mi tako igramo cijelo vrijeme. Iako tako uvijek ne izgleda. Visoko pritisnuti protivnika, gušiti ga, stavljati pod pritisak koliko god je to moguće. Cilj je uvijek isti, igrati na isti način i pobijediti protivnika.

Ovo je već treća utakmica Osijeka u samo tjedan dana, a sljedeći vikend je na redu i veliki derbi protiv Hajduka na Poljudu. Umor se nakupio, ali kako kaže Bjelica, to neće biti problem. Ima kvalitetan i širok roster za sve izazove.

- Sigurno će biti promjena. Dečki u Rijeci su odradili vrhunski posao, iako neki nisu dugo igrali kao Čeberko i Bralić. Bili su sjajni. Imamo širok kadar, postoji umor kod određenih igrača, tu kvalitetu kadra ćemo maksimalno iskoristiti i pustiti na teren igrače koji su u najboljem fizičkom i psihičkom stanju. U Rijeci se pokazalo da imamo najbolje igrače koji mogu pomoći ekipi.

Veseli i povratak Petra Brleka kojeg nije bilo na terenu osam mjeseci zbog teške ozljede.

- Najvažnije je da on nema više problema što se tiče ozljede. Naravno da ne možemo očekivati da će odmah doći u formu u kakvoj on može biti. Jako sam zadovoljan kako je odradio utakmicu, on je ozbiljan igrač i siguran sam da će nam biti najveće pojačanje za proljeće - rekao je Bjelica.

Osijek je posljednji put izgubio krajem kolovoza te je sa sjajnim pobjedničkim nizom došao do prve pozicije. Ipak, nakon remija protiv Gorice izgubio je čelno mjesto, potom je stigao i remi s Rijekom, ali Bjelica sa svojom momčadi cilja samo na najviše stvari.

- Sigurno ovaj niz koji je iza nas potvrđuje da je momčad u dobrom stanju. Dobro radimo, treniramo jako, nisu rezultati došli sami od sebe. Rijeka nam nije puno toga stvorila, nije bilo puno razloga za promjenama. To što imaš pet mogućih zamjena, ne znači da ih moraš odraditi. Ako dobro stoje na terenu, ne treba ih previše dirati. Jedan dok uđe dok uhvati ritam utakmice, treba pet, deset minuta, onda je već kasno. Ne zbog nepovjerenja, vjerujem u sve igrače, ali nekada nije dobro remetiti igru izmjenama.

Osječani u posljednje vrijeme imaju jako puno problema s kartonima. Protiv Rijeke Bjelica nije računao na čak četvoricu kartoniranih igrača, a na Rujevici su njegovi igrači skupili četiri žuta kartona. Suđenje, pak, nije htio komentirati.

- Ja imam povjerenja u suđenje i sustav. Ne vodim računa tko ima kartone. Prva sljedeća utakmica mi je najvažnija. Što će biti s Hajdukom, vidjet ćemo. Nemam nikakav problem, vjerujem u sustav. Znate da ne komentiram suđenje, neću ga ni sada komentirati.

Ove sezone gledamo nikad zanimljiviji HNL, no neke stvari izvan terena podignule su nepotrebnu prašinu u javnosti i otišle iznad granice zdravog razuma. Prvo je nogometaš Rijeke Josip Drmić prozvao Bjelicu Pinokijom pa je potom Dinamo objavio ljestvicu u kojoj je sebe označio emotikonom lava, za Rijeku su stavili val i sidro, Pinokio je očito trebao predstavljati Osijek, a uz Hajduk su stavili vanzemaljce.

I ne samo to. Prije tjedan dana Danijel Subašić i Marko Livaja su nakon pobjede protiv Dinama pjevali 'mrzim Dinamo, srpsko ime to', a sve je otišlo predaleko kada je u četvrtak navečer u javnost procurio video u kojem se igrači Rijeke istežu, a u pozadini netko govori kako bi volio da u Zagrebu pretuku Filipa Krovinovića. Rijeka se na kraju ispričala, ali to je bacilo ljagu na klub. Rivalitet je zdrav, vraća nam neizvjesnost u ligu, ali poštovanje mora postojati.

U svim tim skandalima, ime osječkih nogometaša se nije niti jednom pojavilo. Bjelica zna koji je razlog tome.

- Bilo bi mi krivo da mi nešto tako napravimo, već sam rekao nakon te situacije s objavama. Bio bih jako razočaran da netko od nas tako reagira u javnosti. Takvim stvarima nema mjesta. Želim biti primjer svojim igračima, da se ponašaju s puno poštovanja prema svakome. Iako je bilo ružnih stvari u pravcu NK Osijeka, mi smo zadržali dostojanstvo i tako ćemo se ponašati do kraja jer mislimo da to nigdje ne vodi - zaključio je trener Osijeka.