Bjelica o Modriću, 'vatrenima' i zašto Dalić ne zove više igrača iz HNL-a: 'Taj čovjek je fenomen'

Hrvatska večeras od 20.45 gostuje kod Poljske u Varšavi u četvrtom kolu Lige nacija, a tamošnji mediji su taj susret najavili kroz intervju s Nenadom Bjelicom. Trener Dinama tamo uživa jako dobar status, dvije godine je vodio Lech iz Poznanja, a čak je bio i jedan od kandidata za poljskog izbornika, no ta priča nije zaživjela.

Pokretanje videa... 00:22 Hrvati i Škoti: Je*ena Engleska | Video: Ante Buškulić/24sata

U velikom intervjuu za TVP Sport secirao je hrvatsku reprezentaciju, a Poljake je zanimalo zašto je Zlatko Dalić samo Marca Pašalića iz HNL-a, ne računajući igrače Dinama

- Imamo jako puno dobrih igrača u jakim europskim ligama. Slično je u Poljskoj. Obično uzmeš dva-tri igrača iz domaće lige, a i kod nas je identično. Sada su tu četiri igrača Dinama, plus Pašalić iz Rijeke. Puno njih igra u Bundesligi, španjolskoj i engleskoj ligi, oni su temelj momčadi.

Varaždin: NK Varaždin i GNK Dinamo u utakmici 9. kola Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Luka Modrić je neuništiv. Nezamjenjiv je u Realu s 39 godina, a posljednje utakmice Lige nacija pokazale su da Hrvatska i dalje ne može bez njega. Poljake je srušio u Osijeku maestralnim golom pa je briljirao i protiv Škota. Naši protivnici večeras će ga posebno pripaziti.

- Luka je u jako dobroj formi, ima 39 godina, ali igra za Real Madrid. Ne možete računati da će igrati lošije jer izgleda kao igrač od 30 godina. Jako je motiviran, voli igrati za reprezentaciju, a mislim da će biti među Vatrenima još najmanje godinu dana. On je fenomen, svi su se ugledali na njega. U ovim godinama mogao bi igrati u Saudijskoj Arabiji ili Katru, ali on je u Realu i to govori puno.

Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zanimalo je Poljake i što Bjelica misli o Anti Crncu koji je ovog ljeta otišao iz Rakowa u Norwich za 11 milijuna eura.

- Kako se predstavio u Rakowu, zaslužio je transfer. Ušao je u mladu reprezentaciju i za dvije-tri godine trebao bi biti u prvoj momčadi. Napravio je dobar izbor, Norwich je klub s velikim ambicijama - rekao je Bjelica.

Foto: RKS Raków Częstochowa

A ima li u HNL-u igrača za poljsku ligu?

- Imamo talentiranih igrača, ali klubovi iz inozemstva sve teže dolaze do njih. Bilo je vrlo neobično što je Crnac otišao u Poljsku. U većini slučajeva otišao bi u Dinamo ili Hajduk. Općenito je sve teže pridobiti mlade Hrvate, najbolji igraju u Hajduku ili Dinamu.

Posebno je uoči večerašnje utakmice nahvalio svoje dinamovce.

- Petković, Baturina i Sučić igraju od prve minute, a mislim da će Pjaca vjerojatno krenuti s klupe. Svi su trenutno u jako dobroj formi, ako započnu utakmicu, Poljska bi se mogla naći u velikim problemima.