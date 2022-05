Bjelica: Osijeku malo nedostaje da postane 'space shuttle', a ja vjerujem da ću još ostati...

Nogometaši Osijeka u nedjelju s početkom u 19 sati gostuju kod Gorice u posljednjem kolu Prve HNL , a na redovnoj konferenciji za medije trener 'bijelo-plavih' Nenad Bjelica najavio je nadolazeći susret.

- Dobro smo trenirali, nema Bralića, Žapera, Petkovića, Jugovića, Nejašmića. Imamo dvadesetak igrača, profesionalaca, idemo u Goricu uzeti tri boda. Ne vidi se da je kraj sezone, svi se zalažu i svi žele igrati u prvih 11. Želimo završiti sezonu s još jednom pobjedom i sve ćemo učiniti za to - započeo je Bjelica nakon čega se osvrnuo na protivničku momčad:

- To je ekipa koja dobro igra, ozbiljna ekipa s odličnim trenerom koji radi odličan posao gdje god dođe. Imaju kvalitetne igrače. Miks iskustva i mladosti. Vjerujem da možemo ostvariti pobjedu i u Gorici napokon.

Osijek je još prije četiri kola izgubio korak u borbi za vrh iako su ga brojni na početku proljetnog dijela sezone vidjeli kao najozbiljnijeg konkurenta Dinamu, ali u najvažnijem trenutku su posustali.

Nakon poraza od Rijeke, remija protiv Istre i poraza od prvaka, na svome terenu svladali su Lokomotivu i pobjegli četvrtoplasiranoj Rijeci na još većih plus šest. No, hoće li to biti dovoljno da Bjelica ostane na klupi Osijeka?

- Ja vjerujem da ću ostati, imam još volje i želje za to, a kada će se to znati, ne znam. Ja radim sve kao da ću ovdje ostati još pet godina - kazao je Bjelica nakon čega je svoje trupe usporedio s Dinamom:

- Mislim da Osijeku jako malo fali da postane 'Space Shuttle', za nekoliko mjeseci ćemo dobiti najbolju infrastrukturu u državi, borimo se za titule, imamo dobru sportsku ekipu. Međutim, kad su novci u pitanju, mislim da će Dinamo biti uvijek ispred Osijeka.

Plan za sljedeću sezonu?

- Ima tu igrača na koje ne računamo, mladi igrači kao što je bio slučaj s Beljom će vjerojatno na posudbu. Imamo 40 igrača pod ugovorom, neće svi ići na pripreme. Ako nekim igračima ne uspijemo naći klub, onda ćemo raskinuti ugovor - zaključio je Bjelica.

