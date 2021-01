Možda ne izgleda lijepo, ali je itekako djelotvorno. Osijek je opet, po tko zna koji put, na jedvite jade iščupao pobjedu protiv momčadi iz donjeg dijela ljestvice.

Osječani su se mučili protiv Istre (1-0), a jedini gol zabio je Ramon Mierez iz ponovljenog jedanaesterca. Možda Osijek po igri ne djeluje konstantno i ima previše oscilacija, ali koga briga kada se pobjede nižu. Klub iz Gradskog vrta bodovno se izjednačio s Dinamom koji je dva sata poslije izgubio na svome terenu od Šibenika.

Nije baš zadovoljan bio Nenad Bjelica predstavom svojim igrača, ali tri boda su tu.

- Najvažnija su tri boda. Sigurno da način kako smo došli do njih nije bio najljepši, no pobijedili smo. Još jednom se pokazalo da protiv momčadi koje se dobro i organizirano brane jako teško pronalazimo put do gola. Isto je bilo protiv Varaždina i Šibenika, pa evo i danas. Praktički smo momčadi iz vrha ljestvice uvjerljivije pobjeđivali nego one iz donjeg dijela. Imali smo dosta indisponiranih pojedinaca, nekako smo loše ušli u utakmici, bili spori u reakcijama i bez lopte i s njom. Činjenica je da je ovo bila jedna od naših najslabijih utakmica otkako sam preuzeo Osijek - rekao je Nenad Bjelica.

Vikao je na svoje igrače, pokušao ih je trgnuti, ali protiv Istre nije puno toga funkcioniralo.

- Moraš reagirati kada vidiš da momčad nije dobra, kada ima lošu energiju. Pokušao sam ih razbuditi, baš kada sam podviknuo došlo je do jedanaesterca. Kažem, moramo igrati na puno višoj razini, ako ništa drugo, moramo pokazati više agresivnosti.

Osječani imaju dva dana za predah, a već u utorak u Gradski vrt stiže Slaven Belupo.

- To je isto ekipa koja igra slično kao Istra u sustavu 3-5-2, standardno se postavljaju tako. Vidjet ćemo hoće li sada nešto mijenjati, no dobra su momčad koja ima puno kvalitete, dobre napadače i vezne igrače. Međutim, puno toga, zapravo najviše ovisi o nama i našoj ambiciji za pobijediti utakmicu i da u njoj damo svoj maksimum - zaključio je trener Osijeka.