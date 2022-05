Bjelica: Ovo je preslika cijele sezone. Imali smo problema

Na početku proljetnog dijela sezone mnogi su vidjeli Osijek kao najozbiljnijeg konkurenta Dinamu u borbi za naslov. I bilo je tako, smjenjivali su se Osječani s 'modrima' na vrhu, ali u najvažnijem trenutku posustali. Porazom od Rijeke udaljili su se od titule, remijem protiv Istre šanse sveli na minimum pa porazom od Dinama u potpunosti ispali iz utrke.

'Modri' su u nedjelju pobijedili Šibenik 2-0 i osigurali naslov prvaka u jednoj od najuzbudljivijih sezona HNL-a, a u sjeni Dinamova slavlja Osijek je u 35. kolu nekoliko sati ranije u nedjelju na svome terenu svladao Lokomotivu (1-0) i pobjegao četvrtoplasiranoj Rijeci na još većih plus šest.

- Čestitao bih igračima i navijačima na dobroj utakmici, mislim da smo zaslužili uvjerljivije pobijediti jer smo stvorili pregršt šansi. No ovo je bila preslika cijele sezone jer smo imali dosta problema s realizacijom, ali, na svu sreću, osvajamo sva tri boda i stoga čestitke idu svima koji su se izborili za ovu pobjedu, kao i onima koji su nam pružili podršku s tribina - rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon utakmice.

Osječani su dominirali, stvarali šanse i relativno rano poveli golom Žapera, ali nakon toga - mučenje. Lopta nije htjela u mrežu iako je bilo nekoliko izglednih prilika. I bez obzira što je utakmica bila nevažna, pojavila se nervoza.

- Kada se ne zabiju golovi, onda uđeš u određenu nervozu. što nam se dogodilo u drugom poluvremenu. Onako negdje u podsvijesti bude utakmica s Istrom u kojoj smo imali sigurno vodstvo, pa se to kasnije zakomplicira. No danas smo protiv dobre Lokomotive uspjeli doći do nova tri boda i mogu reći da sam zadovoljan i generalno ponosan na ove dečke kako su igrali cijele sezone - kazao je Bjelica.

Osijek je i uoči Lokomotive znao kako će sezonu okončati na trećem mjestu pa su utakmicu mogli odigrati maksimalno opušteni bez pritiska. Priliku su i dobili neki igrači iz drugog plana. U sljedećem kolu bijelo-plavi će u posljednjem kolu gostovati kod Gorice.

- Ubacili smo pet novih igrača. Rekli smo da ćemo dati šansu pojedincima koji su manje igrali u proljetnoj polusezoni. Sigurno ćemo i u Gorici napraviti nešto slično, ali htjeli smo opet imati balans momčadi i najozbiljnije shvatiti ovu utakmicu jer znamo koliko nam bodovi znače nakon tri prethodna susreta bez pobjede - rekao je Bjelica.

Za kraj se zahvalio navijačima na svemu.

- Hvala navijačima na podršci tijekom cijele sezone, a mislim da će i na kraju u Velikoj Gorici biti dobra utakmica u kojoj ćemo mi nastojati ponovno pobijediti.

Nenad Bjelica nezadovoljan je radom Uprave i već neko vrijeme naveliko se priča o njegovom odlasku. Na presici uoči utakmice rekao izrazio je želju za odlaskom, ali sve ovisi o čelnicima kluba. I dalje je veliko pitanje hoćemo li ga sljedeće sezone vidjeti na klupi Osijeka.

