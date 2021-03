Još jedno kolo Prve HNL je iza nas, a ni ovaj put nije moglo bez prigovora na suđenje.

Osijek i Gorica su odigrali 1-1 u zanimljivom susretu kojeg je obilježio dramatičan kraj. Gorica je imala 1-0 golom Dieyea iz 55. minute, Bohar je izjednačio iz penala u 88., a Osječani su bili na korak od pobjede u sudačkoj nadoknadi.

Ante Erceg je zabio glavom, ali Ivan Bebek je poništio gol nakon konzultacija s VAR sobom zbog milimetarskog zaleđa.

Nenad Bjelica, koji baš i nije ljubitelj VAR-a, kiptio je od bijesa na kraju utakmice zbog poništenog gola, a HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja smatra kako je Bjelica u - krivu.

Bočkaj je ubacio u gostujući peterac, a ona je potom došla do Ercega koji je bio između dvojice nogometaša Gorice.

- Radi se o minimalnom zaleđu, od dva ili tri centimetra. Odluka je bila ispravna. Bohar nije dodirnuo loptu, a da ju je dodirnuo, anulirao bi zaleđe - rekao je Strahonja u emisiji Stadion.

To povlačenje crta je cirkus, VAR je cirkus, to povlačenje crta za par centimetara. Razumio bih da se gleda zaleđe za pola metra-metar. On je to povukao kako to njima ta crta odgovara, nitko tu crtu ne razumije. Naš igrač stoji na istom mjestu između njihova dva igrača, kako oni to vide iz kuta koji nije u liniji s ta tri igrača. Oni su fenomeni i trebamo im čestitati na tome. Otkad je VAR-a, prostor za manipulaciju još je veći. Pogriješi sudac, pogriješio je, Bože moj, ide dalje, ali VAR ispravlja samo očite greške suca, ali ako se radi o jednom centimetru, jesu li to očite greške?! Ja ovo govorim i kad ide u moju korist, ova zaleđa od jednog milimetra i crte koje se povlače pet minuta, to je nonsens - rekao je Nenad Bjelica nakon utakmice.

Stručni komentator Tomislav Ivković dao je svoje mišljenje o njegovim izjavama.

- Ja ga shvaćam. On stoji iza svojih odluka, ne mijenja svoje mišljenje. Ha, VAR ubija emocije, kada zabiješ u nadoknadi i misliš da si dobio utakmicu, naravno da se radi o ubijanju emocija. Nekad će pomoći, nekada odmoći. Nekada zna biti frustrirajuće, ali je itekako dobra stvar - kazao je Ivković.

Goričani su se žalili na penal koji je sviran Osijeku u 88. minuti kada je Ngouali srušio Santinija, ali Strahonja smatra kako je tu sve očigledno i da je Bebek ispravno postupio.